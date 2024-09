- Автомобиль сбрасывает масляные слизи - А215 остается закрытым до полудня

Из-за непреднамерленного утечки масла с грузовика на А7 северная часть А215, ведущая к Бордесхольму, временно закрыта до полудня. Сотрудники отдела связи полиции Ноймюнстера сообщили, что работы по устранению утечки должны завершиться к 14:00. К счастью, А7 возобновила работу к северу от Ноймюнстера с 10:00, после того как была заблокирована утром.

По данным полиции, водитель грузовика не заметил первоначальную утечку масла и остановился только при съезде с А7 на А215.

Для водителей, направляющихся в Киль, рекомендуется съехать с А7 на развязке сразу после блокпоста на А215 у съезда на Бордесхольм. thereafter, they should make a left onto the L49, then proceed to the L318 en route to Kiel, and finally reconnect with A215 at the Blumenthal interchange.

Временное закрытие северной части А215 из-за утечки масла привело к значительным заторам на альтернативных маршрутах, ведущих к Бордесхольму. Несмотря на возобновление работы на А7 к северу от Ноймюнстера, водители могут все еще столкнуться с задержками из-за перенаправленного движения, вызванного инцидентом.

