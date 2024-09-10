- Автомобиль с деньгами разбился на трассе А7.

Бронеавтомобиль для перевозки денег, потерявший управление на А7 близ Иллертиссена (в районе Ной-Ульма), съехал с дороги и перевернулся. 44-летний водитель не справился с управлением на мокром повороте, в результате чего автомобиль занесло на травянистую разделительную полосу и он скатился по скользкому склону, finally остановившись вверх колесами среди деревьев и кустов.

Из перевернутого автомобиля удалось выбраться всем троим occupants. Однако водитель остался невредим, в то время как двое пассажиров получили легкие и средние травмы. В связи с тем, что автомобиль был предназначен для перевозки крупных сумм денег и ценных грузов, на место были направлены дополнительные сотрудники полиции для охраны оставшегося содержимого. К сожалению, ценный груз остался запертым внутри перевернутого автомобиля.

Компания-перевозчик оперативно направила запасной бронированный автомобиль для извлечения ценностей с места происшествия. Водитель находится под следствием по подозрению в неосторожном вождении.

В качестве возможной причины аварии рассматриваются погодные условия, так как мокрый поворот мог способствовать потере водителем управления. Расследование инцидента также включает проверку состояния технического обслуживания и безопасности автомобилей у компаний, занимающихся перевозками и телекоммуникациями, для соблюдения нормативных требований.

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