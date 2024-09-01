- Автомобиль рухнул на крышу <unk> человек получил тяжелые травмы

В центре города Нойвид произошел инцидент, в результате которого автомобиль перевернулся, оставив водителя в серьезном положении. Пожилой водитель, 74 лет, попал в небольшое ДТП с припаркованным автомобилем примерно в послеобеденное время в субботу. После этого он выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с другим приближающимся автомобилем. Второе столкновение перевернуло его автомобиль на крышу. Медицинские работники доставили его в больницу с тяжелыми, но не фатальными травмами. Водители и пассажиры автомобиля, с которым он столкнулся, ушли без вреда, как сообщается в полицейских отчетах.

Полиция прибыла на место происшествия, оценивая ситуацию и регулируя движение, чтобы гарантировать безопасность. Офицеры расследуют инцидент, чтобы определить точную причину серии столкновений.

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