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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Автомобиль рухнул на крышу <unk> человек получил тяжелые травмы

Автомобильная авария на севере Рейнланд-Пфальц закончилась тем, что автомобиль перевернулся, что имели серьезные последствия для водителя.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
74-летний человек неправильно разъехался на встречке, что привело к тяжёлым травмам. [Фото из...
74-летний человек неправильно разъехался на встречке, что привело к тяжёлым травмам. [Фото из архива предоставлено].

- Автомобиль рухнул на крышу <unk> человек получил тяжелые травмы

В центре города Нойвид произошел инцидент, в результате которого автомобиль перевернулся, оставив водителя в серьезном положении. Пожилой водитель, 74 лет, попал в небольшое ДТП с припаркованным автомобилем примерно в послеобеденное время в субботу. После этого он выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с другим приближающимся автомобилем. Второе столкновение перевернуло его автомобиль на крышу. Медицинские работники доставили его в больницу с тяжелыми, но не фатальными травмами. Водители и пассажиры автомобиля, с которым он столкнулся, ушли без вреда, как сообщается в полицейских отчетах.

Полиция прибыла на место происшествия, оценивая ситуацию и регулируя движение, чтобы гарантировать безопасность. Офицеры расследуют инцидент, чтобы определить точную причину серии столкновений.

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В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

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Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Федеральные земли Германии

В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно