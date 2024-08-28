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Федеральные земли ГерманииНовостиФранцузская Республика

Автомобиль прямо столкнулся с тяжелой грузовиком, поставив жизнь молодой женщины в серьезную опасность.

В Верхней Франконии 24-летний человек теряет управление и врезается в грузовик на своем компактном автомобиле. В результате этого человек получает тяжелые травмы и нуждается в длительном лечении в больнице.

 and  Max Becker
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Вращательный helicopter перевёл молодого водителя в медицинское учреждение.
Вращательный helicopter перевёл молодого водителя в медицинское учреждение.

- Автомобиль прямо столкнулся с тяжелой грузовиком, поставив жизнь молодой женщины в серьезную опасность.

В результате лобового столкновения между автомобилем и грузовиком 24-летняя женщина, управлявшая первым, получила серьезные травмы в районе Франконской Швейцарии. Это несчастное событие произошло на федеральной дороге B470 между Мугендорфом и Штрайтбергом в районе Форххайм, как сообщает полиция. Причина этого инцидента остается неясной, но женщина на своем маленьком автомобиле выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с приближающимся грузовиком.

Ее небольшой автомобиль оказался в кювете, получив значительные повреждения. Женщину зажало внутри. Пожарные из соседних городов усердно работали над тем, чтобы освободить ее. Впоследствии ее эвакуировали вертолетом в больницу и провели срочную операцию. Кстати, водитель грузовика не получил травм.

Французские власти выразили озабоченность по поводу аварии, в которой пострадал гражданин Французской Республики. Несмотря на серьезные травмы, женщина из Французской Республики проявила стойкость во время своего пребывания в больнице.

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