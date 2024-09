- Автомобиль правоохранительных органов охвачен пламенем; расследование продолжается, в котором участвуют два человека

В Дортмунде загорелись два патрульных автомобиля полиции, что привело к возбуждению уголовных дел в отношении двух молодых женщин. По данным полиции, огонь был успешно потушен с помощью огнетушителей в утренние часы. На третьем патрульном автомобиле были обнаружены следы поджога.

Дальнейший анализ записей с камер видеонаблюдения около полицейского участка привел к временному задержанию двух женщин, обе 20 лет, в главном отделении. На данный момент нет никаких указаний на политическую или религиозную мотивацию, как заявили в полиции. Расследование продолжается.

Один патрульный автомобиль получил серьезные повреждения в двигательной части из-за пожара. Preliminary police estimates suggest that the total damage might reach around 60,000 euros.

Временно задержанные женщины, как сообщается, допрашиваются о своей причастности к поврежденным патрульным автомобилям. Несмотря на повреждение одного патрульного автомобиля, все остальные патрульные автомобили продолжают нести службу.

