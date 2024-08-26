- Автомобиль правоохранителей останавливается, оснащает записывающие устройства.

В Мюнхене полицейский автомобиль со специальной вышкой для видеонаблюдения задел контактную сеть трамвайных путей. Как сообщили в полиции, этот специализированный автомобиль пытался проехать через перекресток в воскресенье, но столкнулся с вышкой и порвал поперечный питающий кабель. Вышка разлетелась на части, а контактная сеть была повреждена. К счастью, обошлось без пострадавших, как сообщают в отчетах.

Перекресток возле входа на Среднее кольцо оставался заблокированным в течение многих часов после происшествия, что привело к пробкам, как сообщают власти. Полиция оценивает ущерб в шестизначную сумму. Сотрудники дорожной полиции сейчас проводят расследование.

Несмотря на то, что инцидент произошел в воскресенье, рынок в этом районе был временно закрыт из-за блокировки дороги. В понедельник движение трамваев в этом районе также было нарушено, что причинило неудобства жителям и пассажирам.

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