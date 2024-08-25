- Автомобиль поскользнулся на прохожих - трое получили тяжелые травмы

В сырых дорожных условиях 18-летний водитель не справился с управлением и врезался в группу людей, собравшихся на остановке автобуса. Это происшествие произошло в центре Мюнстера в субботу вечером и привело к шести травмам, три из которых были тяжёлыми, как сообщается. Один из пострадавших был пассажиром автомобиля. Водитель, к счастью, не пострадал после того, как его автомобиль столкнулся со зданием. Полиция исключила возможность умышленного деяния.

Происшествие привело к шести травмам, три из которых были тяжёлыми, когда подросток потерял контроль над своим автомобилем на сырых дорогах. Люди, собравшиеся на остановке автобуса, к сожалению, попали в происшествие, в результате чего один из пассажиров стал одним из пострадавших.

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