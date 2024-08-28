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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
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Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.

- Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

В результате неудачного инцидента, связанного с повозкой, в регионе Обералльгау пострадали пятеро человек, трое из которых получили серьезные травмы. Как оказалось, водитель автомобиля не заметил повозку на дороге возле Именштадта, что привело к столкновению. В результате все пассажиры повозки вылетели из нее. Лошадь, тянувшая пустую повозку, смогла проехать некоторое расстояние по полю, прежде чем сбежать из упряжи.

Среди пассажиров повозки трое получили серьезные травмы, четвертый - легкие. Водитель автомобиля также получил легкие травмы. Кажется, лошадь тоже получила некоторые легкие ранения на ногах.

На месте происшествия присутствовали многочисленные службы экстренной помощи, а также использовались вертолеты. Инцидент произошел на дороге, соединяющей Именштадт и Унтермаисельштайн, что привело к четырехчасовому закрытию дороги для проведения спасательных работ.

После аварии власти предложили улучшить инфраструктуру [транспорта и связи] в районе для повышения безопасности, например, установить лучшие дорожные знаки и улучшить покрытие сотовой связи для экстренных служб. В результате инцидента стала очевидной необходимость надежной и эффективной связи между экстренными службами.

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