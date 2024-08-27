- Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

В Хamboрге человек попал под скорую помощь, в результате чего получил травмы. Инцидент произошел, когда 55-летний мужчина внезапно вышел на дорогу возле главного вокзала вечером, как сообщили в пожарной службе. Бригада скорой помощи направлялась на внутренний вызов на вокзале в то время.

Медицинская бригада скорой помощи оперативно оказала помощь пострадавшему, который получил умеренные ранения. После оказания первой медицинской помощи 55-летнего мужчину доставили в больницу. Полиция в настоящее время расследует обстоятельства аварии.

Команда спасателей запросила дополнительные скорые помощи для оказания помощи. Также был оказан медицинский уход и переведен в больницу внутренне больному человеку на главном железнодорожном вокзале.

Команда спасателей запросила прибытие дополнительных ["Скорая помощь"] для оказания помощи в ситуации. По прибытии на главный железнодорожный вокзал дополнительные ["Скорая помощь"] помогли оказать медицинскую помощь внутренне больному человеку.

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