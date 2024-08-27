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Федеральные земли ГерманииНовостиАварийные машины

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
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Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его медицинской команды.

- Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

В Хamboрге человек попал под скорую помощь, в результате чего получил травмы. Инцидент произошел, когда 55-летний мужчина внезапно вышел на дорогу возле главного вокзала вечером, как сообщили в пожарной службе. Бригада скорой помощи направлялась на внутренний вызов на вокзале в то время.

Медицинская бригада скорой помощи оперативно оказала помощь пострадавшему, который получил умеренные ранения. После оказания первой медицинской помощи 55-летнего мужчину доставили в больницу. Полиция в настоящее время расследует обстоятельства аварии.

Команда спасателей запросила дополнительные скорые помощи для оказания помощи. Также был оказан медицинский уход и переведен в больницу внутренне больному человеку на главном железнодорожном вокзале.

Команда спасателей запросила прибытие дополнительных ["Скорая помощь"] для оказания помощи в ситуации. По прибытии на главный железнодорожный вокзал дополнительные ["Скорая помощь"] помогли оказать медицинскую помощь внутренне больному человеку.

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