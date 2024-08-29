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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Автоматизированные машины для повышения производительности сельского хозяйства

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Автоматизированные машины для повышения производительности сельского хозяйства

СПД и Зеленые хотят облегчить использование роботов в сельскохозяйственных полях жителями Нижней Саксонии. Сегодня они представляют соответствующее предложение в ландтаге.

В него входит призыв к широкому охвату стандарта мобильной связи 5G. Это особенно важно для дронов, которые предшествуют косилкам, сигнализируя о диких животных и препятствиях. Каждая доля секунды в передаче данных имеет решающее значение в таких ситуациях.

Кроме того, земельное правительство должно прояснить правовые аспекты использования сельскохозяйственных роботов на общественных дорогах на национальном уровне. Зеленые и СПД также предлагают увеличить бесплатные высоты для вышек мобильной связи и стандартизировать документы на утверждение. По их мнению, это поощряло бы повсеместное внедрение сельскохозяйственных роботов. Они считают, что эти машины могут повысить эффективность, оптимизируя сельскохозяйственную работу по времени и технологии, а также экономя топливо и средства защиты растений.

СПД и Зеленые представляют свое предложение в ландтаге, призывая к использованию сельскохозяйственных роботов с технологией 5G на сельскохозяйственных полях Нижней Саксонии. Чтобы облегчить это, они предлагают прояснить правовые аспекты использования таких роботов на общественных дорогах на национальном уровне.

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