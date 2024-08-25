Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Автомагистраль А20 временно закрыта после несчастного случая, направляющийся в сторону Стеттина.

Транспортное средство столкнулось с барьером и загорелось, что привело к заторам на дороге, однако не было зафиксировано травм.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Автомагистраль А20 сейчас блокирована в направлении Щецина из-за аварии, произошедшей между...
Автомагистраль А20 сейчас блокирована в направлении Щецина из-за аварии, произошедшей между развязками Neubrandenburg-Nord и Neubrandenburg-Ost.

- Автомагистраль А20 временно закрыта после несчастного случая, направляющийся в сторону Стеттина.

Автобан А20 в сторону Щецина закрыт из-за происшествия между Нойбранденбург-Норт и Нойбранденбург-Ист. По словам представителя полиции, около полуночи автомобиль выехал на разделительное ограждение и загорелся. К счастью, водитель смог выбраться из огня. Пока не поступало информации о жертвах. Причины происшествия пока неизвестны.

Несмотря на перебои на автобане А20, рассматриваются альтернативные варианты транспортного сообщения для объезда пострадавшей зоны. Это происшествие также подчеркивает важность надежной связи для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и обмена информацией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трагический инцидент привел к гибели и тяжелым травмам вблизи Вайсенбрунна.
Федеральные земли Германии

Трагический инцидент привел к гибели и тяжелым травмам вблизи Вайсенбрунна.

- Трагический инцидент привел к гибели и тяжелым травмам вблизи Вайсенбрунна. На федеральной трассе 85 вблизи Weißenbrunn (район Кронах) вечером произошла лобовое столкновение двух транспортных средств, в результате которого 36-летний человек трагически погиб. Он врезался в микроавтобус, за рулем которого находился 73-летний водитель, а в салоне находился 70-летний пассажир. По

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Звучание пожарной сирены вынудило прекратить концерт в филармонии Эльбифильгармони.
Федеральные земли Германии

В Эльбфильхармонии взорвалась тревога, что привело к прекращению концерта.

Во время выступления Самфра в Эльбфилармонии около 2000 зрителей были вынуждены прервать мероприятие из-за срабатывания пожарной сигнализации. Какое событие спровоцировало это прерывание?'}

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Вице-президент Земли Північний Рейн-Вестфалія, Хендрик Вюст от ХДС, потребовал разъяснений после...
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддерживает инициативу Комиссии о принятии регламента, направленного на защиту работников от опасностей, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

После инцидента в Солингене остается множество нерешенных запросов.Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет придерживается прямого диалога.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Исламское государство (ИГ) опубликовало видео, на котором изображены лица, которые, как полагают, ответственны за инцидент в Солингене.
Федеральные земли Германии

Исламское государство (ИГ) опубликовало видео, на котором изображены лица, которые, как полагают, ответственны за инцидент в Солингене.

Изначально, ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Солingen. Maintenant, террористическая организация распространила видео, якобы запечатлевшее виновника: оно содержит маaskированного мужчину, клянущегося в верности ИГ.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Этот регион притягивает множество путешественников.
Панорама

В Исландии в пещере обрушились пещеры, пострадали и пропали без вести

- В Исландии в пещере обрушились пещеры, пострадали и пропали без вести На Islandй в результате обрушения ледяной пещеры двое человек получили серьезные травмы, а двое все еще числятся пропавшими без вести. Они были частью группы из 25 человек, которые исследовали пещеру внутри ледника Бreiðamerkurjökull в рамках организованной экскурсии, когда

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В контексте Карен Миосги акцент делался не столько на запреты автомобилей, сколько на усилившееся...
Политика

"В Германии длинная история исламизма"

"В Германии длинная история исламизма" Как защитить себя от насилия исламистских экстремистов, если ИГ ударит по Германии в самое сердце? На ток-шоу "Карен Миосга" Герхард Реул критикует правительство коалиции. Сакка Эскен выражает глубокое сочувствие. Полицейского хвалят - и критикуют Фридриха Мерца. В воскресный вечер программа ARD

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Примерно через три с половиной десятилетия после того, как женщину сбила краденная машина, у власти появились ДНК-доказательства, помогающие установить, кто совершил убийство.
Политика

Примерно через три с половиной десятилетия после того, как женщину сбила краденная машина, у власти появились ДНК-доказательства, помогающие установить, кто совершил убийство.

В конце дня в декабре, более тридцати лет назад, женщина, закончившая делать покупки со своим спутником в местном универмаге в центре Северной Каролины, была сбита автомобилем, согласно отчету полиции Шарлотт-Мекленбург.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Лидер Telegram продолжает содержаться под стражей во Франции после ареста
Главные темы

Лидер Telegram продолжает содержаться под стражей во Франции после ареста

Председатель Telegram, Павел Дуров, все еще находится под стражей французской полиции, и судья продлил его содержание под стражей на 96 часов. Предполагается, что это продление даст возможность провести дополнительные допросы. По истечении этого срока судья решит, следует ли освободить Дуров...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно