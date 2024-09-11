- Автобусная авария на австралийской свадьбе: водитель приговорен к 32 годам тюрьмы

Примерно через год после трагического ДТП с автобусом в Австралии, в регионеHunter Valley штата Новый Южный Уэльс, которое унесло жизни 10 человек, водитель был приговорен к 32 годам тюремного заключения. Произошедшее в июне 2023 года, ДТП оставило более двух десятков пассажиров ранеными, некоторые из них получили серьезные травмы. Согласно Ассошиэйтед Пресс, судья Рой Эллис из окружного суда Ньюкасла заявил, что 59-летний подсудимый был под воздействием обезболивающего до аварии, что привело к опасному вождению.

Автобус вылетел с дороги и столкнулся с ограждением недалеко от Греты, выезжая с кругового движения, окруженного плотным туманом 11 июня 2023 года. Водитель, получивший лишь незначительные травмы, был арестован и позже обвинен в десяти случаяхmanslaughter и причинении тяжкого вреда здоровью. Он признал себя виновным во всех обвинениях.

Условно-досрочное освобождение не предусмотрено в течение 24 лет

Прямо перед аварией, свадебная процессия, которая не была на автобусе, праздновала с гостями в винодельне. Известный своими винами, Hunter Valley находится к северу от Сиднея и является популярным местом для празднований и свадеб. Авария вызвала дискуссию о том, должны ли быть обязательными ремни безопасности на автобусах в Австралии.

В своем решении судья Эллис сказал, что за более чем 50 лет своей работы в судебной системе он никогда не сталкивался с таким случаем, который имел бы столь катастрофические последствия для стольких людей. Водитель грубо нарушил свою обязанность заботиться о своих пассажирах и не справился со своими обязанностями. Водитель, отбывающий тюремное заключение, не будет иметь права на условно-досрочное освобождение в течение 24 лет.

На суде водитель признался, что принял больше рекомендованной дозы обезболивающего. "Я полон раскаяния", - сказал он. "Я не могу простить себя. Я не могу понять, как я мог быть виновен в этом". Водитель также выразил сожаление, назвав свои действия "величайшим грехом". "Я ненавижу себя. Я хочу исчезнуть".

ДТП 11 июня 2023 года привело к тому, что водитель был приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению вmanslaughter и причинении тяжкого вреда здоровью. Раскаяние водителя было очевидно на суде, когда он признался, что принял слишком много обезболивающих перед аварией.

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