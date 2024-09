Австрийский канцлер оценивает значительную сумму для восстановления

В отношении ущерба от наводнения в Австрии канцлер Карл Нехаммер изначально выделил 300 миллионов евро. Эти средства из фонда бедствий могут быть увеличены, как предложил австрийский канцлер. Индивидуалы, пострадавшие от природного бедствия, также могут подать заявление на получение финансовой помощи из этого фонда. Пока не ясно, какой ущерб был причинен проливными дождями в восточной Австрии.

16:08: Разрушение дамбы: Жителей предупредили об экстренной эвакуации В городе Пацков, расположенном в юго-западной Польше, мэр объявил об экстренной эвакуации жителей нижних районов из-за прорыва дамбы в резервуаре. Артур Ролка, мэр, предупредил, что ситуация может ухудшиться, и призвал жителей, нуждающихся в эвакуации, выйти вперед, и тех, чьи дома и квартиры еще не пострадали, покинуть и переместиться в безопасные места внутри города. Эвакуация стала обязательной после того, как просьба сделать это добровольно была проигнорирована, как сообщается в польском телевидении. Пострадавший резервуар находится выше Пацкова на реке Глатцер-Нейсе, притоке Одера.

15:54: Хабек призывает к большим усилиям по защите климата Заместитель канцлера Роберт Хабек подчеркнул необходимость большей приверженности защите климата после наблюдения за наводнениями в различных европейских странах. Он подчеркнул необходимость быстрого расширения возобновляемых источников энергии, энергетического перехода и производства, дружественного к климату, как сообщает группа СМИ Funke. Хабек считает частые наводнения и катастрофы, подобные той, что произошла в долине Ахер, в этом году в Баварии последствиями климатического кризиса. Поэтому Хабек подчеркивает важность наших усилий по борьбе с климатическим кризисом. Хотя экстремальные погодные явления на данном этапе не могут быть предотвращены, профилактические меры также важны. Нужны сильные дамбы, системы удержания и дополнительное пространство для рек, чтобы лучше защитить людей.

15:36: Увеличение числа жертв наводнений Число погибших в результате наводнений в нескольких европейских странах возросло до по крайней мере 15. Особенно пострадали Австрия (три смерти), Чешская Республика (одна смерть), Польша (пять смертей), и Румыния (шесть смертей).

15:21: Польша объявляет режим чрезвычайной ситуации для пострадавших от наводнений районов Польша объявила режим чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от наводнений. Польское правительство приняло чрезвычайный ордонанс на встрече. Этот режим чрезвычайной ситуации действует в течение 30 дней в некоторых частях Нижнесилезского, Силезского и Опольского воеводств. Он дает властям дополнительные полномочия для выдачи распоряжений, так как некоторые гражданские свободы и права временно ограничены. Это позволяет властям более легко приказывать эвакуацию определенных мест, районов или объектов. Они также могут запретить гражданам находиться в определенных местах.

14:59: "Больше и интенсивнее": Эксперт объясняет причины экстремальных дождей Наводнения в Австрии, Польше, Чехии и Румынии оставили трагические сцены. Но почему экстремальные дожди и риск наводнений становятся более частыми? ntv спрашивает у водного эксперта Георга Йоханна.

14:34: Австрийские федеральные железные дороги продлевают совет по путешествиям до четверга Из-за продолжающихся экстремальных погодных условий в значительной части Австрии Австрийские федеральные железные дороги (ОББ) продлили совет по путешествиям, выданный 13 сентября 2024 года, до 19 сентября 2024 года. ОББ призывает всех пассажиров отложить любые необязательные поездки на более поздний срок. Билеты, уже забронированные, действительны до 22 сентября.

14:19: Число жертв наводнений в Европе возросло до 11 Число погибших в результате наводнений в некоторых частях Австрии, Польши, Румынии и Чехии возросло до по крайней мере 11. В Австрии, по данным полиции, погибли еще два человека. В Чехии один человек утонул в реке Красовка в восточном регионе Моравия-Силезия, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Ранее сообщалось о восьми смертельных случаях в четырех странах. Чешские власти также сообщают о по крайней мере семи пропавших без вести.

14:04: Немецкое правительство предлагает помощь пострадавшим от наводнений европейцам Немецкое правительство оказывает поддержку людям, пострадавшим от наводнений в различных европейских странах. Представитель правительства Германии Кристиане Гоффманн заявила, что люди в соседних странах, европейских партнерах и немцы должны знать, что они пристально следят за ситуацией и готовы оказать свою помощь. Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто катастрофичны. Гоффманн добавила: "Мы потрясены увиденным и шокированы новостями о погибших и пропавших без вести. От имени немецкого правительства я выражаю свои соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43: Орбан откладывает международные обязательства из-за наводнений Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отложил все свои международные обязательства из-за наводнений в своей стране. Орбан написал в онлайн-посте, что отложил все свои международные обязательства из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии. Он не предоставил дальнейших подробностей. Орбан должен был принять участие в дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в Европейском парламенте в Страсбурге в среду. Конroversial правый популист politician часто сталкивается с резкой критикой со стороны Европейского парламента и Европейской комиссии.

13:12 Подтопление Остравы: прорывы дамб в третьем по величине городе ЧехииВследствие серьезной угрозы наводнения эвакуация расширена в Остраве, третьем по величине городе Чехии. По словам министра окружающей среды Петра Хладика после экстренного совещания, "Конечно, были прорывы дамб в нескольких районах". Жителей частично эвакуировали на плотах. По оценкам, около 100 кубометров воды в секунду проходят через прорывы. Проводятся попытки заделать дыры камнями. Острава, дом для примерно 285 000 жителей, расположена на стыке нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город находится примерно в 280 км к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение в Остраву и далее в Польшу полностью прервано. Пришлось закрыть электростанцию. В ближайшем Богумине из-за наводнения произошли отключения электроэнергии и мобильной сети. О проблемах с водоснабжением сообщалось в нескольких местах.

12:33 Рекорд осадков: 450 литров на квадратный метр в чешском городеЗа депрессией "Анетт" следуют невероятные ливни: с пятницы в Сереце, Чехия, близ границы с Польшей, выпало 450 литров воды на квадратный метр, что является рекордным показателем за последние дни, по словам метеоролога ntv.de Оливера Шейла. В Германии лидирует Рупolding/Берхтесгаденская земля с 320 литрами за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтен выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене было зафиксировано 279 литров, но затем станции вышли из строя, и точные данные временно недоступны. В Польше больше всего ливней в Катовице - 200 литров.

12:25 Наводнение в Карпатах: шесть погибшихЛивневые дожди и наводнение унесли жизни шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке Румынии. Примерно 300 человек были спасены, а около 6000 фермерских домов затоплены. Погибшие в основном были пожилыми людьми, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении продлится до полудня. В основном пострадали отдаленные деревни, где люди спасались на крышах, чтобы не быть унесенными водой. На место происшествия были направлены сотни пожарных.

11:59 Наводнение в Саксонии: Эльба достигла максимума на НейсеВ Саксонии уровень воды в Эльбе продолжает расти. В Дрездене утром уровень составляет 5,62 метра, согласно центру управления наводнениями земли. Во вчерашний вечер был объявлен второй уровень предупреждения о наводнении. Порог третьего уровня тревоги, который составляет шесть метров, прогнозируется быть превышенным в ранние утренние часы вторника. Уровень воды в Эльбе в Дрездене может продолжать расти до среды вечером, достигнув своего пика. В Шонау, на границе с Чехией, действует третий уровень тревоги с уровнем воды в Эльбе 6,13 метра. Центр управления наводнениями прогнозирует снижение уровня воды на Нейсе в Гёрлице. Пик наводнения называется "крёст".

11:33 Австрия: две дополнительные жертвы наводненияВ Австрии две дополнительные жертвы наводнения, согласно полицейским сообщениям. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина умерли в своих домах в местных общинах, подтвердили власти. Оба мужчины погибли в результате наводнения внутри своих зданий. В воскресенье также погиб пожарный, который откачивал воду из подвала. В восточной Австрии сохраняются исключительные условия из-за сильных дождей, которые идут уже несколько дней. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги частично закрыты из-за наводнения.

11:01 Вроцлав объявляет предупреждение о наводненииПосле сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше Вроцлав в Нижней Силезии готовится к прибытию волны наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на Одерской реке. Меры включают круглосуточное наблюдение за дамбами, защиту и контроль каналов и закрытие переправ через дамбы, как заявил Сутык в видео в Facebook. Волна наводнения должна достичь Вроцлава в среду. Ранее прогнозировалось, что Вроцлав не будет серьезно затронут, но мэр отметил, что прогнозы были скорректированы. Несмотря на то, что наводнение не должно достичь высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркнул, что инфраструктура сегодня в гораздо лучшем состоянии, с новыми дамбами, водоотводными бассейнами и полями. Он надеется, что вода не войдет в город.

10:35 Губернатор Австрии о ситуации с наводнением: "Все еще критическая" Несмотря на кратковременное затишье дождей, ситуация с наводнением в восточной Австрии остается тяжелой. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер заявила: "Это еще не конец, ситуация все еще критическая, она все еще драматическая". В понедельник ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр в некоторых районах. Дамбы вызывают особую тревогу, власти предупреждают о высоком риске прорыва. Общественная жизнь в основном парализована, закрыто более 200 дорог, эвакуировано около 1800 зданий, многие ученики и дети из детских садов остаются дома. Примерно 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электричества. Пока неясно, какой ущерб был причинен. "Помощь будет оказана пострадавшим от наводнения", - объявила Микль-Леитнер. В последние дни некоторые районы Нижней Австрии получили до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычного ежемесячного количества.

10:10 Уровень реки Эльбы в Саксонии близок к третьему уровню тревоги Уровень реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. Согласно данным государственного центра по мониторингу наводнений, утром значение в Дрездене составило 5,54 метра. Ожидается, что в течение дня будет превышен шестиметровый рубеж, что вызовет третий уровень тревоги, при котором возможно затопление застроенных территорий. На дамбе в Шёна на Эльбе возле чешской границы этот уровень уже достигнут, уровень воды составляет 6,09 метра. Лаузитцер-Нейсе в Гёрлице на границе с Польшей также находится на третьем уровне тревоги, уровень воды составляет 5,56 метра, всего несколько сантиметров до четвертого, самого высокого уровня тревоги. Из соображений безопасности в Гёрлице закрыт участок федеральной дороги 99. Уровень предупреждения для третьего уровня здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Подтверждена первая смерть в результате наводнений в Чехии В результате наводнений в Чехии подтверждена первая смерть. Власти также сообщают о семи пропавших без вести. Человек утонул в маленькой реке Красовка в районе Брuntál на востоке Моравии-Силезии, заявил полицейский президент Мартин Вондрашек в общественном радио. Среди пропавших - трое, которые въехали на машине в ревущую реку недалеко от Йесеника в горах Хрубый-Ясенік. От машины нет никаких следов. Другие люди упали в разные водоемы, такие как река Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых на границе с Польшей. Премьер-министр Чехии Петр Фiala называет это "вековой наводнением" - наводнением, которое статистически происходит раз в столетие в том же месте. Ранее сообщалось о смертельных случаях от наводнений из других стран ЕС (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщину спасли после падения в реку Нейсе Женщину спасли после того, как она упала в реку Нейсе в Гёрлице, проверяя уровень воды. Согласно первоначальным полицейским отчетам, женщина поскользнулась на берегу реки возле отеля Parkhotel Merkur и упала в реку. Ее унесло примерно на 700 метров в Нейсе, прежде чем она смогла выбраться из воды возле плотины Vierradmuhle. В настоящее время она находится в больнице с диагнозом переохлаждение.

09:00 THW готовится к крупным наводнениям на востоке Германии Немецкое агентство технического реагирования (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы готовимся к развертыванию больших сил на Эльбе и Одере", - сказал руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в утренней программе ZDF. Он посоветовал жителям пострадавших районов запастись необходимыми товарами. Восс сказал, что Германия "повезло" до сих пор, но ожидает наводнений на реках Эльба, Нейсе и Одра в течение недели. На прошлых выходных THW уже развернуло около 140 сотрудников в Баварии и Саксонии, в том числе на обрушенном мосту Карола в Дрездене. Восс отметил, что это четвертая крупная ситуация с наводнениями в Германии в этом году. Он подчеркнул важность подготовки и инвестиций в оборудование. "В конечном счете, это затраты на приспособление к климату", - сказал он.

08:43 Польское правительство обсудит состояние бедствия В ответ на сильные наводнения в юго-западной Польше премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров на понедельник утром. Он подготовил декрет о введении режима бедствия, но кабинет должен его утвердить. Пrolonged rainfall in southwestern Poland, near the Czech border, has caused widespread flooding. The town of Nysa in the Opole region was particularly hard hit overnight. Water from the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder, entered the emergency room of the local hospital, according to the news agency PAP. A total of 33 patients, including children and pregnant women, were evacuated by boat.

08:15 Бавария: Ожидается Более Дождя и Повышение Уровня ВодСитуация с наводнением в Баварии остается напряженной в некоторых районах, где ожидается больше дождя. Полицейское управление сообщает, что ситуация в пострадавших районах не изменилась существенно за ночь. Однако конца этому не видно: служба информации о высокой воде (СИВ) прогнозирует дальнейшее повышение уровней воды с дождливым началом недели. СИВ предсказывает, что уровни Дуная в Пассау, Вилса в Вилсхофене и Изара в Мюнхене снова поднимутся. Ожидается, что ситуация начнет улучшаться к среде. До вторника немецкая служба погоды (ДВД) прогнозирует непрерывный дождь от Альп до предгорья, с возможными осадками от 40 до 70 литров на квадратный метр и до 90 литров в застойных районах.

07:32 Чехия: Без Передышки от Наводнений - Уровень Вод Продолжает РастиВ пострадавших от наводнений районах Чехии нет признаков облегчения. Водная волна на Марце (Моравы) достигла Литовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, где целые улицы были затоплены, сообщает агентство новостей CTK. Власти города с почти 10 000 жителей призывают население не мешать службам экстренной помощи. "Мы ожидаем дальнейшего повышения уровня реки в ближайшие часы", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Обвал Дамбы: Разрушительные Наводнения в ПольшеВ Польше растут опасения после прорыва дамбы, с разрушительными наводнениями, движущимися к региону вокруг Глатцер-Нейсе. Видео показывает силу бушующих вод.

06:40 Наводнения в Европе: Смертельные случаи в Польше и РумынииПольша и Чехия сталкиваются с последствиями наводнения столетия, а ситуация критическая в Нижней Австрии после сильных дождей. В различных странах ЕС погибли несколько человек из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуации из-за Наводнений в ЧехииЗа выходные большие объемы воды затопили целые города, такие как Йесеник в горах Хрубый-Ясенік и Крнов на границе с Польшей. В Йесенике службы экстренной помощи были вынуждены спасать сотни людей на лодках и вертолетах. После отступления воды в многих местах была угроза оползней.

05:49 Пассажиры Застряли на Круизном Корабле в ВенеИз-за сильного наводнения на Дунае, вызванного сильными дождями, десятки пассажиров швейцарского речного круизного судна в Вене не могут сойти на берег. Около 100 пассажиров и 40 членов экипажа не могут покинуть "Тургау Престиж", закрепленный у берега, как сообщает швейцарский вещатель SRF, ссылаясь на туристическую компанию Thurgau Travel. Пассажиры не могут сойти на берег, так как причал затоплен. Сообщения в СМИ suggerent, что другие круизные суда в Вене также застряли. Как сообщает Thurgau Travel, местные власти решат, когда и смогут ли пассажиры покинуть судно. Пассажирам сообщили, что они могут остаться на судне до вторника, сообщает SRF. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но сейчас застрял в Вене.

Тропический шторм "Анетт", более известный как "Борис", вызвал катастрофические наводнения и наводнения в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. По меньшей мере восемь человек погибли.

Ущерб от наводнений в Австрии находится под пристальным наблюдением немецкого вице-канцлера Роберта Габека, который считает, что частые наводнения и катастрофы, подобные той, что произошла в долине Аар, являются следствием климатического кризиса. Он подчеркнул необходимость быстрого расширения возобновляемых источников энергии, энергетической трансформации и производства, дружественного к климату, для борьбы с этим кризисом.

В совершенно другом контексте Бавария, регион в Германии, часто используется в качестве примера при обсуждении климатического кризиса и его последствий, как подчеркнул вице-канцлер Габек.

