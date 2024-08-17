- Австрийский альпийский проход, маршрут Арльберг, закрывается после оползня.

Маршрут через перевал Арльберг в Австрии временно закрыт из-за сложных условий. Связь между западными регионами Форарльберга и Тироля прервана оползнями. Как сообщил руководитель местной команды экстренной помощи, основа дороги была повреждена в одном месте.

Обычно Арльберг преодолевают через туннель, но этот проход временно закрыт на ремонтные работы. В результате, водители, следующие из Тироля в Форарльберг, вынуждены выбирать альтернативные маршруты через тирольскую долину Лехталь или через Баварию. Точное время открытия дороги Арльберг неизвестно, сообщают источники.

Автомобили унесло в реку - нет сообщений о жертвах

Одновременно в Санкт-Антон-ам-Арльберге ведутся работы по ликвидации последствий. В прошлую пятницу вечером две реки вышли из берегов из-за шторма. Подвалы затоплены, а некоторые улицы оказались под водой. Множество брошенных автомобилей унесло течением реки.

Кроме того, оползни произошли в различных районах Тироля. Дороги Sellraintalstraße (L13) и Sellraintalstraße (L14) также непроходимы.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с нарушениями в транспортном сообщении в Австрии, в частности, затрагивающими маршрут через перевал Арльберг. Несмотря на временное закрытие из-за сложных условий и оползней, власти работают над тем, чтобы восстановить дорогу как можно скорее.

Читайте также: