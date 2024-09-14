Австрия готовится к катастрофическим наводнениям.

Суровая погода привела к наводнениям в различных частях Центральной и Восточной Европы. В Румынии в результате наводнений погибли четыре человека. В Австрии, Польше и Чехии пик наводнений на нескольких реках еще не пройден.

Согласно службам спасения в румынском регионе Галац, расположенном на юго-востоке, "были обнаружены четыре тела". Наводнения зафиксированы в 19 местах по всей Румынии, и множество людей нуждаются в спасении. Видео с места событий показывает, что многие дома вдоль Дуная оказались под водой. Премьер-министр Марчел Чиолаку планирует посетить пострадавшие районы.

В Чехии более 100 000 пожарных были мобилизованы из-за штормов. В пятницу было зарегистрировано около 1900 инцидентов, в основном наводнений и падения деревьев. Более 50 000 домохозяйств остались без электроэнергии, как сообщила энергетическая компания CEZ. Больница в Брно, расположенная в юго-восточной Чехии, была эвакуирована, а северо-восточный регион Моравия объявил чрезвычайное положение. "Земля уже насыщена, что означает, что вся дождевая вода останется на поверхности", - объяснил министр окружающей среды Петр Хладик на онлайн-сервисе X.

Чрезвычайное положение также было объявлено в Братиславе, столице Словакии. В Польше ситуация была наиболее сложной на юго-западе страны. Переход польско-чешской границы в Голковице был закрыт из-за реки, выйдя из берегов.

Австрия готовится к столетнему наводнению

Из-за постоянных сильных дождей более дюжины общин в Австрии были объявлены зонами бедствия. В регионе Вальдvierтель, примерно в 120 километрах северо-западнее Вены, ожидается наводнение, которое происходит в среднем раз в 100 лет. "Ближайшие часы станут испытанием для наших служб спасения и многих наших соотечественников", - предупредила губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. "Особенно в Вальдvierтеле мы ожидаем вызовов исторического масштаба".

Службы спасения готовятся к эвакуации людей в целях предосторожности. Есть опасения, что водохранилище Оттенштайн может перелиться. С понедельника в него выпускали воду, чтобы создать больше места, сказал представитель энергетической компании EVN. Если оно переполнится, это может привести к значительному наводнению на Кампе, притоке Дуная. Текущие прогнозы указывают на то, что значения для наводнения 100-летней давности все еще могут быть превышены в нижнем течении реки. Ожидается наводнение 20-30-летней давности на Дунае.

За последние несколько дней в некоторых местах выпало до 150 миллиметров осадков. Ожидается, что с воскресенья на понедельник выпадет от 230 миллиметров осадков вместе с сильными ветрами. В западных горных районах снег блокирует несколько дорог, и спасательные команды ищут мужчину, пропавшего после схода лавины. Часть Тироля была покрыта снегом высотой до одного метра - всего неделю назад там были зарегистрированы температуры выше 30 градусов.

"Почти все федеральные земли пострадали от сильных дождей и в некоторых случаях снегопадов последних дней. Ситуация особенно критическая в Нижней Австрии", - цитирует АПА федеральный канцлер Карл Неhammer. "Пик еще не пройден, и следующие дни будут крайне напряженными и трудными tanto для населения, пострадавшего от наводнений, как и для служб спасения", - сказал он.

В Штирии из-за падения деревьев произошли отключения электроэнергии в некоторых районах Восточной и Верхней Штирии, а также в восточной части Граца, как сообщает АПА: по состоянию на утро без электричества оставались 4000 домохозяйств, как сообщили сети Штирии.

Республика Словакия также объявила чрезвычайное положение из-за суровых погодных условий. Наводнения в Словакии привели к значительным нарушениям, затронувшим многие районы и потребовавшим развертывания служб спасения.

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