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СпортНовости

Австралийский олимпийский руководитель осудил онлайн-петицию, в которой атаковали нарушение прав на Рейгуна

Комитет Олимпийских игр Австралии (КОИ) осудил анонимную интернет-петицию, касающуюся Рэйчел Ганн – знаменитого брейкера, известного как Рэйгун, утверждая, что в ней содержатся ложные заявления о том, как она была отобрана для участия в Играх в Париже.

 and  Yaroslav Smith
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Выступление Рэйчел Гунн на Олимпиаде в Париже вызвало критику.
Выступление Рэйчел Гунн на Олимпиаде в Париже вызвало критику.

Австралийский олимпийский руководитель осудил онлайн-петицию, в которой атаковали нарушение прав на Рейгуна

Ганн, 36-летний лектор из Сиднея, не набрала ни одного очка в своих поединках против США, Франции и Литвы, потерпев поражение со счетом 18-0. Тем временем, ее выступление спровоцировало широкое обсуждение и критику в социальных сетях.

В заявлении в четверг генеральный директор Австралийского олимпийского комитета (АОК) Мэтт Карролл осудил «навязчивый, вводящий в заблуждение и запугивающий» петицию, «содержащую многочисленные ложные утверждения, направленные на разжигание ненависти к спортсмену, который был включен в состав Австралийской олимпийской команды через прозрачный и независимый процесс отбора и номинации».

Петиция, опубликованная в воскресенье и адресованная премьер-министру Австралии Энтони Альбанизесу и АОК, была размещена на Change.org. В ней утверждается – без доказательств – что Ганн «манипулировала» процессом отбора, «поднимая серьезные вопросы о справедливости и честности процесса».

Также утверждается, что муж Ганн мог быть частью жюри, и призывается к Ганн и главному миссии Австралии Анне Мерес извиниться перед «обманутым австралийским обществом и попытке манипулировать общественным мнением и подрыве усилий настоящих спортсменов».

В видео в Instagram Ганн сказала, что не ожидала, что ее выступление «откроет дверь для столького ненависти, которое, честно говоря, было довольно разрушительным».

Она добавила: «Я действительно ценю позитив и рада, что смогла принести радость в ваши жизни – это было то, чего я надеялась».

Карролл сказал, что АОК написал письмо в Change.org с требованием немедленно удалить петицию.

«АОК особенно оскорблен нападками на нашего главного миссию Анну Мерес», – сказал Карролл. «Главный миссионер Австралийской команды не играл никакой роли в отборочных соревнованиях или в назначении спортсменов в комитет по отбору АОК, членом которого являются главный миссионер и я.

«Было отвратительно, что эти ложные утверждения, придуманные анонимным лицом, могут быть опубликованы таким образом. Это запугивание и преследование, и это клевета», – добавил его заявление.

«Петиция разожгла общественную ненависть без какой-либо фактической основы. Это отвратительно. Ни один спортсмен, представлявший свою страну на Олимпийских играх, не должен быть обращен таким образом, и мы поддерживаем доктора Ганн и Анну Мерес в настоящее время».

CNN связался с Change.org для дальнейших комментариев.

В видео в Instagram Ганн добавила: «Я бы хотела попросить прессу прекратить преследовать мою семью, друзей, австралийское сообщество брейкинга и более широкое сообщество стрит-данса.

«Все прошли через многое из-за этого, так что я прошу вас уважать их частную жизнь».

Разочаровывающие выступления Ганн в спорте брейкинга на Олимпийских играх привели к спорной петиции против нее, в которой обвиняли в манипулировании процессом отбора. Петиция, адресованная премьер-министру Австралии Энтони Альбанизесу, также предполагала, что муж Ганн мог быть вовлечен в процесс отбора.

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