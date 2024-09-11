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Австралийский хоккеист Том Крейг сталкивается с дисциплинарными мерами после предполагаемой попытки приобрести кокаин во время Олимпийских игр в Париже.

Австралийский хоккеист Том Крейг был наказан 12-месячным禁endoza его национальной спортивной организации за попытку приобрести кокаин во время Олимпийских игр в Париже.

 and  Yaroslav Smith
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Австралийский хоккеист Том Крейг сталкивается с дисциплинарными мерами после предполагаемой попытки приобрести кокаин во время Олимпийских игр в Париже.

Согласно заявлению, Hockey Australia применила наказание кCraig 9 сентября, указав, что он должен принять участие в "обязательных образовательных и осведомляющих сессиях".

Сообщение гласило: "Половина этого приостановления будет отбыта полностью, а другая половина будет приостановлена бессрочно при условии соблюдения стандартов поведения и правил поведения".

"Во время приостановления Craig не сможет участвовать в любом матче, турнире или мероприятии, регулируемом или организуемом Hockey Australia, в том числе в предстоящих сезонах Hockey One League и FIH Pro League".

Hockey Australia заявила, что Craig все еще будет иметь право на участие в национальной команде в следующем году, и выразила озабоченность состоянием игрока.

CNN связалась с Craig через Hockey Australia для получения комментариев по этому решению.

Craig был задержан французскими властями в прошлом месяце за попытку приобрести кокаин в центре Парижа. После этого французские судьи предстали перед ним, после чего он был выпущен с предупреждением не повторять подобные действия в будущем, как сообщалось ранее CNN прокурорами Парижа.

После освобождения из полицейского участка Парижа Craig обратился к журналистам, выразив раскаяние за свои действия за последние 24 часа. Он признал свою ошибку, принял полную ответственность и заявил, что его действия никоим образом не отражают ценности его семьи, товарищей по команде, друзей, спорта или Австралийской олимпийской команды.

"Я подвел вас всех, и я глубоко сожалею", - сказал Craig.

29-летний Craig - опытный член национальной команды, у которого более 100 матчей за свою страну. Он был частью команды, занявшей второе место на Олимпийских играх в Токио. Однако Австралия была выбита в четвертьфинале в Париже.

Craig должен использовать время во время приостановленного периода своего наказания, чтобы углубить понимание соответствующих вопросов, так как он обязан принять участие в "обязательных образовательных и осведомляющих сессиях", связанных со спортом и поведением. Важно, чтобы Craig сохранял позитивный настрой в отношении своего личностного роста, так как это может потенциально открыть путь для его будущего участия в спорте.

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