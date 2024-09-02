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Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.

 and  Grigoriy Williams
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Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.

Недавние метеорологические наблюдения показали обжигающие температуры в западных и северных регионах Австралии, побившие предыдущие рекорды. Теперь южная часть страны испытывает собственные экстремальные условия. Сильные штормы наносят ущерб строениям, а проливные дожди вызывают наводнения в многих районах, даже в крупных городах, таких как Мельбурн и Сидней.

В Тасмании и штате Виктория, в том числе в оживленном городе Мельбурн, более 100 000 жителей временно остались без электричества, сообщает ABC News. Фермеры в Северной Тасмании, такие как Крис Кильби из Вествуда, описали ветер как "просто отвратительный", шторм сорвал крыши и повалил деревья. Трагически, 63-летняя женщина погибла, когда дерево упало на кемпинговый домик в Мойме, городе на границе между Новой Южная Уэльс и Виктория.

Сидней также пострадал: более тридцати рейсов были отменены в аэропорту из-за шторма, с одним рабочим взлетно-посадочным полосом, сообщает "Sky News Australia".

Жара на западе и севере

Однако резкий контраст этим погодным условиям наблюдается в Западной Австралии и Северной территории, где в последние дни были установлены новые рекорды температуры - зима в Австралии.

В одном из популярных туристических направлений, Кимберли, на станции погоды Ямпи Саунд была зафиксирована жара 41,5 градусов Цельсия на прошлой неделе, что является абсолютным рекордом для этого сезона. Более того, температура в августе по всей Австралии была самой высокой с начала ведения записей, сообщает Weatherzone. Кажется, климатический кризис все больше сказывается на стране.

Несмотря на продолжающуюся жаркую погоду в Западной Австралии и Северной территории, побивающую предыдущие рекорды температуры, южная часть Австралии испытывает другой экстремум. Сильные штормы вызывают наводнения в различных районах, в том числе в крупных городах, таких как Мельбурн и Сидней, что приводит к отключениям электроэнергии более чем для 100 000 жителей Тасмании и Виктории.

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