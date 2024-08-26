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Австралия предоставляет работникам свободу отпуска от обязанностей, связанных с работой.

В современном цифровом мире постоянное присутствие в сети отрицательно сказывается на здоровье многих людей. Согласно законодательству Австралии, работодатели несут ответственность за контакты с персоналом вне рабочего времени.

 and  Ksenia Johnson
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В Австралии нет обязательства для работников оставаться доступными в течение своего личного...
В Австралии нет обязательства для работников оставаться доступными в течение своего личного времени, позволяя полностью насладиться своим заслуженным свободным временем.

- Австралия предоставляет работникам свободу отпуска от обязанностей, связанных с работой.

Многие австралийцы теперь действительно имеют свободу отключаться в конце рабочего дня. Новый закон предоставил миллионам работников право быть неподвластными своим боссам во внерабочее время и игнорировать попытки связаться с ними. Этот законопроект, получивший название "Изменение законодательства о справедливой работе", был одобрен Парламентом в феврале.

Работники средних и крупных организаций теперь могут выключать свои мобильные телефоны после работы и больше не обязаны отвечать на электронные письма. Новые правила для сотрудников в компаниях с менее чем 15 сотрудниками вступят в силу в течение года. Тем не менее, есть исключения - например, если игнорирование попыток связаться неразумно, особенно в случаях, связанных с чрезвычайной ситуацией на работе, как сообщает 9News.

"Больше времени для семьи" - сказал премьер-министр Энтони Альбанизе в интервью австралийскому вещателю ABC. "Наша цель - гарантировать, что люди, которые не оплачиваются за 24 часа в сутки, не должны работать 24 часа в сутки. Это также вопрос психического здоровья, так как это вопрос предоставления людям возможности отключиться от работы и сосредоточиться на своей семье и своей жизни".

Недостаточное равновесие работы и личной жизни в Австралии

Ранее проводившиеся исследования показали, что Австралия имеет худшее равновесие работы и личной жизни, чем многие другие страны, сообщают СМИ. Более 25 стран уже имеют подобные законы, сказал Джон Хопкинс из Факультета бизнеса, права и предпринимательства в Университете Свинберна.

Каковы правила в Германии? В Германии работники не должны быть доступны вне установленных рабочих часов. Тем не менее, есть исключения. Самый распространенный пример - дежурство. В этом случае работники должны быть доступны и готовы к работе, либо дома, либо на месте. Для административных должностей может быть контрактное обязательство быть доступным вне обычных рабочих часов.

Другие страны также имеют подобные законы о балансе работы и личной жизни, как подчеркивает Джон Хопкинс из Факультета бизнеса, права и предпринимательства Университета Свинберна. Тем не менее, другие работники все еще могут быть обязаны быть доступными в нерабочее время, например, те, кто находится на дежурстве в Германии.

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