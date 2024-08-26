Австралия переживает зимний пик с 41,5 градусами

41,5 градуса Цельсия - это температура, к которой некоторые регионы мира, возможно, придется адаптироваться в будущем, но не зимой. В настоящее время эта температура enregistруется в избытке, в необычном повороте событий, во время зимних месяцев в Австралии. Более экстремальная жара, возможно, ждет впереди.

Некоторые районы Австралии в настоящее время побивают рекорды тепла - и это зимой в стране. В районе Кимберли, популярном среди туристов в западной Австралии, метеостанция в Звуке Ямпи зафиксировала беспрецедентные 41,5 градуса Цельсия, согласно Weatherzone. Этот показатель является самым высоким, когда-либо зарегистрированным в это время года.

Предыдущий рекорд зимней температуры в Австралии, зафиксированный в 2020 году, составлял 41,2 градуса. Другие места в Западной Австралии также фиксировали температуры выше 40 градусов, и нет никаких признаков охлаждения в ближайшие дни.

Необычно высокие температуры также влияют на другие части страны, например, на соседние территории Северной Территории, где может быть подтвержден новый рекорд 40 градусов на метеостанции Брэдшоу позже сегодня. Этот национальный рекорд следует за рекордом в Южной Австралии в субботу, когда в городе Ооднадатта было зафиксировано 39,4 градуса, что на 3 градуса выше предыдущего зимнего рекорда штата.

Даже знаменитый город Аутбэка Алис-Спрингс, по прогнозам ABC, к концу недели достигнет необычно высоких зимних температур в 37 градусов. Предыдущий рекорд составлял 35,2 градуса Цельсия, зафиксированный в 2009 году.

Жаркая волна ожидается в ближайшие дни, она будет распространяться по внутренним районам и направляться к восточному побережью, так как никакой холодный фронт из Южного океана не достигает Австралии. Это может потенциально побить зимние рекорды в штатах Нового Южного Уэльса, в том числе в Сиднее, и Квинсленде. В городе Рома, примерно в 500 километрах к западу от Брисбена, температуры уже на 11 градусов выше средней для августа в начале недели. Австралия особенно восприимчива к изменению климата и часто сталкивается с экстремальной погодой.

Необычная жара зимой в Австралии привела к тому, что Звук Ямпи зафиксировал самую высокую температуру за все время - 41,5 градуса Цельсия. Эта жаркая волна, по прогнозам, распространится по внутренним районам и направится к восточному побережью, потенциально побив зимние рекорды в местах, таких как Сидней и Квинсленд.

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