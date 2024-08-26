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Австралия переживает беспрецедентные волны жары зимой, что ставит новые температурные рекорды

Высокие температуры, превышающие 40 градусов по Цельсию, регистрируются в Австралии зимой, побивая предыдущие рекордные показатели.

 and  Yaroslav Smith
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Австралия значительно страдает от изменений климата, что приводит к частым проявлениям сильных...
Австралия значительно страдает от изменений климата, что приводит к частым проявлениям сильных погодных событий.

- Австралия переживает беспрецедентные волны жары зимой, что ставит новые температурные рекорды

В некоторых районах Австралии в настоящее время побиваются рекорды жары, что довольно странно, учитывая, что на юге сейчас холодная зима. В любимом туристическом районе Кимберли на западе служба погоды Weatherzone объявила о поразительных 41,5 градусов Цельсия в Ямпи Саунд днем ​​(по местному времени). Это новый рекорд температуры для этого сезона.

Предыдущий зимний рекорд в Австралии, установленный в 2020 году, составлял всего 41,2 градуса. Несколько мест в Западной Австралии сообщили о температурах выше 40 градусов, и облегчения не предвидится в ближайшее время.

Необычно высокие температуры также влияют на другие регионы страны, такие как соседние Северная Территория. Станция Брадшоу может вскоре подтвердить новый рекорд 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в знаменитом городке Аякс Спрингс, расположенном в пустыне, температура к концу недели достигнет 37 градусов, сообщает ABC News.

В течение этой недели жара распространится на восток страны, что может привести к побитию новых зимних рекордов в Новом Южном Уэльсе, где находится Сидней, и Квинсленде. В Рома, примерно в 500 километрах к западу от Брисбена, температура в начале недели была на 11 градусов выше средней августовской. Австралия, уязвимая для изменения климата, часто сталкивается с экстремальными погодными условиями.

Необычная жара в Австралии также влияет на Северную Территорию, где станция Брадшоу может вскоре подтвердить новый рекорд 40 градусов. Несмотря на холодную зимнюю погоду, климат Австралии показывает беспрецедентные рекорды жары, с ожидаемыми температурами выше средних зимних значений в некоторых районах.

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