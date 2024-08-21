Австралия намерена построить "в мире известную солнечную электростанцию".

Австралия в настоящее время является одним из крупнейших в мире экспортеров климатически вредных ископаемых топлив, в основном угля. Однако, похоже, страна сейчас больше сосредоточена на переходе к чистой энергии. Правительство Австралии дало зеленый свет на строительство грандиозной солнечной электростанции и хранилища энергии. Этот проект, считающийся крупнейшим в мире солнечным парком, значительно поможет государству в Юго-Восточной Азии.

В соответствии с заявлением министра окружающей среды Таньи Плиберсек, солнечный парк будет построен в отдаленном районе на севере Австралии. Электростанция будет подключена к Сингапуру через электрическую сеть. Согласно планам, солнечный парк начнет производство энергии в 2030 году. Около четырех гигаватт будет использоваться для внутренних нужд, а остальные, всего два гигаватта, будут удовлетворять потребности в энергии Сингапура, что составляет примерно 15% его потребностей. С этим Австралия стремится стать лидером в области возобновляемой энергии в мире.

Несмотря на то, что страна является крупным экспортером ископаемых топлив, частные домохозяйства вкладывают средства в установку солнечных панелей. Однако консервативные администрации были осторожны в переходе к возобновляемым источникам энергии. По состоянию на 2022 год возобновляемая энергия покрывала 32% потребностей Австралии, а уголь составлял 47%. Кен Балвин, директор Института энергетических изменений Австралийского национального университета, подчеркивает, что Австралия имеет богатые солнечные и ветровые ресурсы.

Оставшиеся одобрения, которые необходимо получить

Развитие солнечных и ветровых электростанций преследуется с новым энтузиазмом. Проект солнечного парка, утвержденный в Канберре, является первым значительным шагом к глобальному экспорту возобновляемой энергии в таком масштабе. Камерон Гарнсворти, генеральный директор SunCable Australia, считает, что зеленый свет из Канберры является важной вехой на пути к реализации проекта.

Тем не менее, еще несколько одобрений необходимы. Среди них - Управление рынком энергии Сингапура, правительство Индонезии и представители коренных австралийцев. SunCable стремится принять окончательное решение к 2027 году.

Одобрение правительства Австралии крупномасштабной солнечной электростанции и хранилища энергии знаменует собой значительный сдвиг в направлении получения энергии из солнечной энергии. После завершения этот солнечный парк будет поставлять энергию tanto в Австралии, как и в Сингапуре, существенно способствуя снижению зависимости последнего от ископаемых топлив.

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