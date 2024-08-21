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ЭкономикаНовостиЭнергия от солнечной энергии

Австралия намерена построить "в мире известную солнечную электростанцию".

 and  Wendy Allen
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Солнечная электростанция, расположенная южнее Канберры, известная как Уильямсдейл, охватывает около...
Солнечная электростанция, расположенная южнее Канберры, известная как Уильямсдейл, охватывает около 30 гектаров.

Австралия намерена построить "в мире известную солнечную электростанцию".

Австралия в настоящее время является одним из крупнейших в мире экспортеров климатически вредных ископаемых топлив, в основном угля. Однако, похоже, страна сейчас больше сосредоточена на переходе к чистой энергии. Правительство Австралии дало зеленый свет на строительство грандиозной солнечной электростанции и хранилища энергии. Этот проект, считающийся крупнейшим в мире солнечным парком, значительно поможет государству в Юго-Восточной Азии.

В соответствии с заявлением министра окружающей среды Таньи Плиберсек, солнечный парк будет построен в отдаленном районе на севере Австралии. Электростанция будет подключена к Сингапуру через электрическую сеть. Согласно планам, солнечный парк начнет производство энергии в 2030 году. Около четырех гигаватт будет использоваться для внутренних нужд, а остальные, всего два гигаватта, будут удовлетворять потребности в энергии Сингапура, что составляет примерно 15% его потребностей. С этим Австралия стремится стать лидером в области возобновляемой энергии в мире.

Несмотря на то, что страна является крупным экспортером ископаемых топлив, частные домохозяйства вкладывают средства в установку солнечных панелей. Однако консервативные администрации были осторожны в переходе к возобновляемым источникам энергии. По состоянию на 2022 год возобновляемая энергия покрывала 32% потребностей Австралии, а уголь составлял 47%. Кен Балвин, директор Института энергетических изменений Австралийского национального университета, подчеркивает, что Австралия имеет богатые солнечные и ветровые ресурсы.

Оставшиеся одобрения, которые необходимо получить

Развитие солнечных и ветровых электростанций преследуется с новым энтузиазмом. Проект солнечного парка, утвержденный в Канберре, является первым значительным шагом к глобальному экспорту возобновляемой энергии в таком масштабе. Камерон Гарнсворти, генеральный директор SunCable Australia, считает, что зеленый свет из Канберры является важной вехой на пути к реализации проекта.

Тем не менее, еще несколько одобрений необходимы. Среди них - Управление рынком энергии Сингапура, правительство Индонезии и представители коренных австралийцев. SunCable стремится принять окончательное решение к 2027 году.

Одобрение правительства Австралии крупномасштабной солнечной электростанции и хранилища энергии знаменует собой значительный сдвиг в направлении получения энергии из солнечной энергии. После завершения этот солнечный парк будет поставлять энергию tanto в Австралии, как и в Сингапуре, существенно способствуя снижению зависимости последнего от ископаемых топлив.

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