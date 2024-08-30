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ЭкономикаНовости

Авиаперевозчики предпочитают обойти немецкие аэропорты.

 and  Elizabeth Wells
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Есть ли место для дальнейшего расширения или детализации?

Авиаперевозчики предпочитают обойти немецкие аэропорты.

Бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает свои услуги в берлинском аэропорту из-за растущих расходов. Причина: растущие затраты. Оценка Немецкой федерации воздушного транспорта показывает, что основными факторами роста стоимости билетов являются расходы на топливо и увеличение зарплат сотрудников службы безопасности.

В последнее время расходы на путешествия существенно выросли. По данным Немецкого статистического управления, стоимость авиабилетов в европейские направления увеличилась на 31,9% в первом полугодии 2023 года по сравнению с предыдущим годом. Авиакомпании передали эти дополнительные расходы, в том числе высокие затраты на топливо и увеличение зарплат сотрудников службы безопасности, своим клиентам.

Однако эта тенденция достигла пика в 2024 году - расходы продолжали расти, но готовность клиентов платить не поспевала за ними. В результате, цены на авиабилеты в Европе выросли всего на 2,7% в течение этого периода, согласно статистике. Это создает проблемы для поставщиков услуг. На этой неделе Ryanair объявила, что выведет самолеты из Берлина и устранит шесть маршрутов из своего расписания.

Это не единичный случай; Немецкая федерация воздушного транспорта показывает на примере Штутгарта, как сокращается спектр услуг в немецких аэропортах. Между 2019 и 2024 годами там было отменено одиннадцать рейсов в европейские города, но запущено только семь новых. Частота на существующих маршрутах также резко сократилась, например, в Лисабон более чем на 70%. В то время как в других крупных европейских странах число пассажиров вернулось к уровням до COVID-19, Германия отстает - в немецких аэропортах в первом полугодии 2024 года было достигнуто только 83% мощности 2019 года.

Авиакомпании в основном винят в высоких сборах и налогах правительство. Налог на авиабилеты вырос более чем на 20% уже в мае. Теперь взимается от 15,53 до 70,83 евро с пассажира. Стоимость проверки безопасности, вероятно, вырастет с максимума 10 до до 15 евро в 2025 году.

"Бесконечные дополнительные расходы"

С 2020 года налоги и сборы почти удвоились, утверждает Немецкая федерация воздушного транспорта. Кроме того, с 2025 года авиакомпаниям придется смешивать небольшие количества устойчивого топлива, которое дороже, чем ископаемое топливо, в свое топливо. Это в основном влияет на чувствительных к цене бюджетных авиакомпаний, клиенты которых пристально следят за тарифами. По данным Федерации, Ryanair, Easyjet и WizzAir смогли предложить только 71% своего пакета услуг 2019 года в первом полугодии этого года.

Федерация рассчитала налоги и сборы для внутриевропейского полета Airbus A320 с 150 пассажирами. Этот пример относится к аэропорту Штутгарта: в 2019 году расходы составляли 2389 евро; теперь они выросли на 84% до 4404 евро. Из этой суммы 2330 евро ушло на налог на воздушный транспорт, 1716 - на сбор за авиационную безопасность, и 358 - на воздушное движение для взлета и посадки. Цены в Штутгарте особенно высоки, но не являются изолированным случаем. В Дюссельдорфе Федерация сообщает, что расходы почти удвоились. Однако, прежде всего, взлеты и посадки в Германии обложены налогами гораздо heavier, чем в других странах. За тот же односторонний полет с Airbus в Мадриде взималось всего 660 евро - всего на 3% больше, чем до пандемии.

Чтобы оставаться прибыльными, авиакомпании прибегают к различным стратегиям. Ранее бесплатный провоз багажа теперь может стоить больше, чем билет. Недавно несколько бюджетных авиакомпаний в Испании были оштрафованы на общую сумму 150 миллионов евро за чрезмерное взимание платы.

Авиакомпании, такие как Lufthansa из Германии, с 2025 года введут экологический сбор, чтобы покрыть "непрерывно растущие дополнительные расходы". Это будет четко указано, чтобы информировать путешественников, что авиакомпания не получает прибыль, а платит за снижение и компенсацию выбросов углекислого газа, вызванных их полетом. В конечном счете, это похоже на любое предложение: либо клиент платит все расходы плюс наценку компании, с которой он бронирует, либо предложение сокращается и в конечном итоге исчезает - как это происходит сейчас с Ryanair в Берлине.

Рост расходов оказывает давление на экономику, так как авиакомпании, такие как Ryanair, вынуждены сокращать услуги из-за растущих расходов. Налог на авиабилеты почти удвоился с 2020 года, способствуя росту расходов авиакомпаний.

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