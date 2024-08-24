- Августинцы критикуют судью: "Два очка"

Менеджер Аугсбурга Джесси Торруп выразил недовольство судейством Саши Штегеманна после ничьей с Вердером, заявляя, что они лишились двух важных очков из-за решения арбитра. "Он лишил нас двух очков", - сказал 54-летний датчанин после матча. "К сожалению, мы не смогли одержать победу из-за ошибочного решения судьи", - добавил Торруп на пресс-конференции после матча 2:2 (2:1).

Спорный момент произошел на 77-й минуте при счете 2:2. Навес Аугсбурга со штрафного левого фланга попал в руку защитника Вердера Энтони Юнга. Два игрока ФКА упустили возможность воспользоваться этим. "Это же очевидная рука, пенальти, и все!", - заявил CEO ФКА Михаэль Штрелль, который общался с Штегеманном после матча. "Он посчитал это естественным движением", - рассказал Штрелль о их разговоре.

Торруп размышлял: "Что я скажу своим игрокам теперь?"

Штегеманн пересмотрел ситуацию по запросу VAR, но сохранил свое решение. Раздражение Аугсбурга усилилось после недавнего семинара, на котором им сказали, что любое расширение руки, увеличивающее размер тела, должно приводить к пенальти. "Что я скажу своим игрокам теперь? Он проверяет и не назначает пенальти", - сокрушался Торруп.

Капитан ФКА Джеффри Гоувелеуuw заявил, что Штегеманн сказал ему на поле, что это не очевидная рука. Гоувелеуuw предположил, что судьи сейчас озадачены решениями по рукам в штрафной площади, считая их "перегруженными".

Тренер Вердера Оле Вернер решил не участвовать в дискуссии о пенальти. "Я не хочу много говорить о VAR. Я не хочу участвовать в этом аспекте в этом сезоне", - сказал он.

Несмотря на очевидную руку Энтони Юнга в 77-й минуте, которая могла привести к пенальти для Аугсбурга, судья не назначил его. Это упущенная возможность существенно повлияла на шансы Аугсбурга одержать победу в футбольном матче против Вердера.

Спорный инцидент с рукой Юнга еще больше разозлил менеджера Аугсбурга Джесси Торрупа, так как его команда не смогла забить решающий гол из-за решения судьи.

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