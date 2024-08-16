- "Аватар", "Титаник", глубоководный дайвер - Джеймсу Кэмерону исполняется 70 лет

Джеймс Кэмерон найдет себе занятие на ближайшие семь лет. Если его планы на "Аватар" сбудутся, режиссер выпустит пятую и финальную часть научно-фантастической серии в кинотеатрах к 2031 году - "Аватар 3" запланирован на 2025 год, а "Аватар 4" - на 2029-й. Несмотря на свой возраст, который он отметит 16 августа, Кэмерон явно не думает о пенсии. Несмотря на это, он уже давно превзошел свою "квоту" в Голливуде и многократно превзошел самого себя.

Трижды лауреат премии "Оскар", Кэмерон является королем кассовых сборов уже несколько десятилетий. Его драматическая лента "Титаник" долгие годы возглавляла список самых кассовых фильмов мира. Затем его научно-фантастический фильм "Аватар: Путь воды" с бюджетом более 2,9 миллиардов долларов занял первое место. Используя передовую 3D-технологию, режиссер перенес зрителей в будущий мир Пандоры, где живут голубые аборигены, гармонично сосуществующие с природой, но угрожаемые земными эксплуататорами.

На втором месте находится блокбастер "Мстители: Финал" с доходом около 2,8 миллиардов долларов, за которым следует "Аватар: Путь воды" Кэмерона с доходом 2,3 миллиарда долларов. "Титаник" занимает четвертое место, опережая "Звездные войны: Эпизод VII". Кэмерон может похвастаться тем, что занял три места в топ-5 мирового рейтинга.

Кэмерон как "Король мира"

Кэмерон не стесняется в выражениях. "Я - король мира!" - воскликнул он, получая "Оскар" за лучшую режиссуру за свой мегахит "Титаник" в 1998 году, цитируя слова главного героя Джека из своего фильма. Драма сенсационно получила 11 наград, в том числе премию за лучший фильм. Трехчасовой любовный и катастрофический эпос сделал тогда малоизвестных звезд Кейт Уинслет в роли Розы и Леонардо Ди Каприо в роли Джека суперзвездами. "Титаник" побил кассовые рекорды и заставил зрителей плакать неделями.

В прошлом году, к 25-летию, Кэмерон вернул "Титаник" в кинотеатры с техническими усовершенствованиями. В интервью дпа он размышлял о своем секрете успеха: "Если бы вы могли сформулировать это в слоган, то, вероятно, это было бы 'эмоции и зрелище'. Это подходит и к моим двум фильмам "Аватар", хотя на первый взгляд они кажутся совершенно разными и затрагивают очень разные темы". Это сочетание "эмоционального путешествия и зрелищного визуального опыта" в кино, - объяснил он далее.

Кэмерон также раскрыл, что он был художественно вовлечен в создание знаковой сцены: он нарисовал обнаженное портретное изображение, которое молодой художник Джек создает для Розы на "Титанике". Его руки видны в крупных планах, признался режиссер. Как левша, ему было сложно рисовать правой рукой, чтобы соответствовать движениям Ди Каприо.

Почитатели могут увидеть художественную сторону Кэмерона в Cinémathèque française в Париже с января 2025 года. Более 300 его работ будут выставлены, в том числе ранние рисунки, фотографии и раскадровки фильмов.

В подростковом возрасте он переехал с семьей из Канады в Калифорнию. Фанат научной фантастики изначально изучал физику и английскую литературу в колледже, а затем переключился на спецэффекты и сценарии. Его первый фильм "Терминатор" обошлся всего в несколько миллионов долларов, но стал большим хитом в 1984 году и запустил карьеру Арнольда Шварценеггера.

Со своей второй женой Гейл Энн Хёрд, продюсером, Кэмерон снял научно-фантастический триллер "Чужие" (1986) и подводное приключение "Абyss" (1989). Сильные женщины сопровождали его карьеру: после расторжения третьего брака с режиссером Кэтрин Бигелоу ("Боевой клич") он женился на звезде "Терминатора" Линде Хэмилтон. С 2000 года, четырежды отец, он женат на актрисе Сьюзи Амис. Пара активно участвует в проектах по защите окружающей среды и продвижении растительной диеты.

Усилия по защите окружающей среды

Кэмерон известен как опытный глубоководный исследователь. Он погружался на затонувшее судно "Титаник" 1912 года более 30 раз. Он часто участвует в документальных фильмах об окружающей среде. Его одиночное погружение в самую глубокую точку Земли, хребет Челленджера в Марианской впадине, сделало его гостевым исследователем Национального географического общества.

В июле Кэмерон выступил после ареста в Гренландии экологического активиста и противника китового промысла Пола Уотсона полицией. Япония, страна, занимающаяся китобойным промыслом, запросила у Дании экстрадицию активиста. "Людей, которые защищают нашу систему поддержки жизни, нужно праздновать, а не арестовывать", - написал Кэмерон в Instagram. Он похвалил "легендарного активиста" Уотсона за его десятилетия борьбы за защиту океанов.

Назван "Легендой Диснея"

Перед своим круглым днем рождения Кэмерон может добавить еще одну награду к своим многочисленным достижениям и премиям - быть названным "Легендой Диснея". "Оскары... зевните. Значит, ты настоящая легенда, когда тебя просят стать Легендой Диснея", - написал режиссер в Instagram в начале августа. Он выразил честь присоединиться к классу 2024 года. С 1980-х годов компания награждает таланты, которые внесли значительный вклад в фильмы Диснея. Кэмерон в хорошей компании: другие почтенные в 2024 году - голливудская звезда Харрисон Форд, лауреат премии "Оскар" Джейми Ли Кёртис и знаменитый композитор Джон Уильямс.

Оскаровский лауреат Джеймс Кэмерон, известный фильмами "Титаник" и "Аватар", выразил уверенность в своих предстоящих "Аватарах", заявив: "Я король мира" в отношении своего прошлого успеха.

Несмотря на многочисленные победы на Оскаре и влиятельные фильмы, Кэмерон остается преданным усилиям по защите окружающей среды, часто участвуя в документальных фильмах и выступая за сохранение океанов.

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