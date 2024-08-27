- Аварийный помощник спасает собаку из водного бассейна причала.

Локальные службы экстренной помощи в Людвигсхафене спасли собаку, которая убежала от хозяина и упала в акваторию порта. Один из пожарных, экипированный как спасатель, нырнул в воду с пожарной лодки. Он извлёк из воды уставшего беглеца и передал его на борт, как сообщают службы экстренной помощи. Ранее предпринятые попытки извлечь животное из воды оказались безуспешными. После спасения службы экстренной помощи доставили собаку к радостному хозяину.

Благодарный хозяин выражает признательность службам экстренной помощи за спасение своей собаки из акватории порта, признавая, что без их вмешательства животное могло бы стать жертвой других обстоятельств. Признавая преданность и храбрость служб экстренной помощи, хозяин обещает следить за тем, чтобы его питомец в будущем соблюдал правила безопасности.

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