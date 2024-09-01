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Федеральные земли ГерманииНовостиЛюбопытно

Аварийная эвакуация требует участия правоохранительных органов.

В ночи грузовик останавливается у городских стен Вемдинга. По словам зевак, водитель выбрасывает труп в ров города. Однако власти обнаруживают неожиданную находку.

 and  Anthony Ross
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Обращение с предполагаемым покойником вызвало вмешательство большего масштаба в городской район...
Обращение с предполагаемым покойником вызвало вмешательство большего масштаба в городской район Швабии.

- Аварийная эвакуация требует участия правоохранительных органов.

В холодную позднюю ночь местные подростки-добровольные пожарные провели учения в Вемдинге, районе Донау-Рис, вызвав оживление. Пожилая женщина 65 лет около полуночи в субботу позвонила в службу спасения, утверждая, что водитель фургона бросил что-то, похожее на труп, в городской ров и скрылся с места происшествия, как сообщили полицейские. Муж этой свидетельницы, также 74-летний, заметил на дне городского рва объект, который подозрительно напоминал тело, согласно сообщениям. В ответ на эту тревогу на место были спешно отправлены несколько полицейских отрядов и кинологи. Однако этот неожиданный инцидент был быстро разрешен: при тщательном осмотре оказалось, что в рву нет трупа, а вместо этого обнаружилась тренировочная кукла из арсенала пожарной части, специально брошенная туда во время ночного учения пожарной команды.

Заявление пожилой женщины о водителе фургона и трупе в рву вызвало обеспокоенность в местном сообществе. Несмотря на первоначальную неопределенность, странная природа ситуации привела к тщательному расследованию со стороны полиции.

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 and  Ann Bradley
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