- Авария в Иркслебене - следы А2 еще больше перекрыты

После фатальной аварии на автостраде А2 возле Иркслебена один из трех полос движения в направлении Ганновера остается закрытым из-за ремонтных работ. Центр управления дорожным движением и автострадами сообщил, что полоса откроется в ближайшие выходные, хотя точного срока пока нет. Две другие полосы уже открыты, что гарантирует минимальное влияние на движение транспорта.

Во вторник утром грузовик врезался в фургон на конце пробки, в результате чего загорелись четыре автомобиля. К сожалению, в результате инцидента погиб один человек.

Авария с грузовиком во вторник утром привела к значительному нарушению движения на автостраде А2, где пожарные боролись с пламенем, охватившим четыре автомобиля. Кроме того, власти тщательно следят за автострадой А2, чтобы предотвратить weitere аварии из-за увеличения загруженности.

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