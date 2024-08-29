- Авария на воздушном борту привела к двум жертвам, в которых участвовал вертолет.

В результате авиационного происшествия в Нижней Баварии пилот и второй пилот получили травмы. По словам очевидцев, вертолет сначала поднялся на 15 метров над лугом, а затем упал и перевернулся на землю, сообщил представитель полиции Нижней Баварии. Двое пострадавших получили легкие травмы в результате ночного инцидента в Страскирхене, расположенном в районе Штраубинг, и были доставлены в больницы. Это был легкий вертолет.

Авторитеты начали расследование причин авиационного происшествия в Страскирхене. В связи с этим инцидентом комиссия может рассмотреть вопрос о необходимости пересмотра правил в реализующих актах, связанных с этим регламентом.

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