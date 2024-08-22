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Ава Дюверней, режиссер, в настоящее время работает над секретным проектом в Национальном Комитете Демократической партии, как было раскрыто исключительно.

На этой неделе режиссер Ава Дюfermей присутствует на Национальном демократическом съезде, выполняя конкретную обязанность.

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Найколь Кидман получает ежегодную премию AFI Life Achievement Award в 49-й раз с присутствием Авы ДюВерней в театре «Долби», Голливуд, Калифорния, 27 апреля 2024 года.

Ава Дюверней, режиссер, в настоящее время работает над секретным проектом в Национальном Комитете Демократической партии, как было раскрыто исключительно.

Известный кинорежиссер, номинированный на «Оскар», в настоящее время находится в городе, работая над секретным проектом, связанным с событием, как сообщает надежный источник, который общался с CNN.

Информация об этом проекте ограничена, но осведомленный источник сообщает, что ДюВерней руководит тем, что она записывает на ДНС этой неделе. Этот проект не будет указан в расписании конвенции, сказал источник.

В третий вечер ДюВерней видели на сцене ДНС. Ее также заметили за кулисами с бывшим президентом Бараком Обамой и Евой Лонгорией, согласно обновлениям в истории Instagram.

ДюВерней, одна из самых влиятельных черных женщин-режиссеров в Голливуде, может похвастаться внушительной фильмографией, которая подчеркивает силу черных лидеров, активизм, рабство и расизм.

За свой 2014 год работы над фильмом «Сельма», который рассказывает о маршах за права голоса 1965 года из Селмы в Монтгомери, возглавляемых доктором Мартином Лютером Кингом-младшим, ДюВерней стала первой черной женщиной, получившей номинацию на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Два года спустя она была номинирована на «Оскар» за свой критический документальный фильм о уголовной системе «13-й». Ее сериал 2019 года «Когда они нас увидят» о пятерых из Центрального парка получил 16 номинаций на премию «Эмми» и выиграл две. Ее последний фильм «Происхождение» был высоко оценен критиками.

ДюВерней поддерживает близкие отношения и сотрудничает с Опрой Уинфри, которая будет выступать на ДНС в среду вечером. ДюВерней принесла «Целевую сахарную плантацию» на сеть OWN Уинфри, сделав ее самым долгим телесериалом, когда-либо созданным черной женщиной-творцом. ДюВерней выбрала полностью женскую команду режиссеров для каждого эпизода в семисезонном шоу, стремясь повысить представительство женщин в индустрии развлечений.

ДюВерней поддержала Камалу Харрис вскоре после того, как президент Джо Байден объявил о своем уходе. В то время ДюВерней поделилась в социальных сетях, что «никаких споров» нет в отношении кандидатуры Харрис. «Либо мы делаем это, либо буквально больше из нас погибнет».

В 2021 году ДюВерней поддержала Обаму на его туре в поддержку своей автобиографии «Обещанная земля», поделив сцену с ним для диалога о реформе полиции, активизме и расовой справедливости.

В сотрудничестве с Опрой Уинфри на ДНС ДюВерней будет выступать в среду вечером, добавляя захватывающий аспект в развлечения на этом событии. После своего выступления поклонники могут ожидать больше захватывающего рассказывания историй ДюВерней в ее будущих проектах, еще больше обогащая индустрию развлечений.

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