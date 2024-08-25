Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Аугсбургский юрист выступает за оспаривание достоверности видеодоказательств

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Аугсбургский юрист выступает за оспаривание достоверности видеодоказательств

Менеджер футбольного клуба «Аугсбург», Марко Юренич, вновь поднял вопрос о системе VAR сразу же после начала сезона в Бундеслиге. После ничьей 2:2 с «Вердером» команда «Аугсбурга» была убеждена, что очевидный фол рукой не был назначен, несмотря на то, что Саша Штегеманн, арбитр, проверил видеоповтор.

Юренич подчеркнул: «Мы не можем не говорить обо всей инструкции». 46-летний специалист также предложил решение: «Я бы хотел иметь возможность оспорить, чтобы была возможность пересмотреть. Мы над этим работаем». В других видах спорта судьи или игроки могут оспорить решение арбитра и запросить пересмотр, но только с ограниченным количеством вызовов.

Сохранение власти арбитра

Юренич не стремится ослабить власть арбитра над игрой. «Речь идет о сохранении власти арбитра; они должны быть окончательными судьями. Но это очень сложно: для нас (команды) это критически важно, а для арбитра это всего лишь ошибка. Мы должны учитывать это».

Команда «Аугсбурга» считает, что они лишились двух очков из-за не назначенного пенальти при счете 2:2. «Игрок пытался отбить мяч, и его рука была вытянута», — объяснил Юренич ситуацию с Антонио Юнгом из «Вердера».

Штегеманн признал, что мяч попал в руку Юнга в штрафной площадке, но настаивал на том, что это не было умышленным. Арбитр объяснил свое решение в интервью Sky TV: «Он пытается ударить по мячу ногой, и его рука движется как у бегуна. Нет намерения заблокировать мяч рукой».

После матча Юренич высказал свои thoughts о судействе в Баварии, сказав: «Мы также имели подобные ситуации в Баварии, и важно обратить на них внимание». Кроме того, он упомянул, что домашний матч «Аугсбурга» против «Баварии» в этом сезоне может стать еще одним испытанием для системы VAR.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После инцидента тяжело раненную пару эвакуируют вертолетом в медицинский центр - один из супругов,...
Федеральные земли Германии

Смертельное происшествие приводит к четырем жертвам, пострадавшим в результате столкновения с автомобилем.

На федеральной дороге в Верхней Баварии водительavy вернултся в встречную полосу, что привело к трагическим последствиям для человека, ехавшего по ней.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Кроме того, силами правопорядка, служб экстренной помощи и THW было отправить 72 пожарных на пожар...
Федеральные земли Германии

Значительные потери из-за пожара в доме в Мерклингене, в результате чего возникает высокая денежная компенсация

Вначале чердак подвергся пламени, что в итоге привело к тому, что весь дом như politicoPERSON regexpham

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Радиантные лучи солнечного света пронизывают пасмурное небо.
Федеральные земли Германии

На следующей неделе в Северном Рейн-Вестфалии ожидаются жаркие температуры и засуха.

Благоприятная погода без осадков прогнозируется наNorth Rhine-Westphalia в течение следующей недели. Меркурий может подняться выше 30 градусов.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Запланированный многонациональный праздник превратился в трагическое событие. В настоящее время...
Панорама

Беспокойство и движущая сила действий Солингена

Беспокойство и движущая сила действий Солингена Сообщество в Золингене шокировано после того, как неизвестный жестоко атаковал нескольких человек во время городского фестиваля в субботу, что привело к многочисленным жертвам и травмам. После дня страха и неопределенности подозреваемый в конечном итоге был арестован. Но вопрос, который волнует всех, остается без ответа:

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После инцидента тяжело раненную пару эвакуируют вертолетом в медицинский центр - один из супругов,...
Федеральные земли Германии

Смертельное происшествие приводит к четырем жертвам, пострадавшим в результате столкновения с автомобилем.

На федеральной дороге в Верхней Баварии водительavy вернултся в встречную полосу, что привело к трагическим последствиям для человека, ехавшего по ней.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Кроме того, силами правопорядка, служб экстренной помощи и THW было отправить 72 пожарных на пожар...
Федеральные земли Германии

Значительные потери из-за пожара в доме в Мерклингене, в результате чего возникает высокая денежная компенсация

Вначале чердак подвергся пламени, что в итоге привело к тому, что весь дом như politicoPERSON regexpham

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Радиантные лучи солнечного света пронизывают пасмурное небо.
Федеральные земли Германии

На следующей неделе в Северном Рейн-Вестфалии ожидаются жаркие температуры и засуха.

Благоприятная погода без осадков прогнозируется наNorth Rhine-Westphalia в течение следующей недели. Меркурий может подняться выше 30 градусов.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно