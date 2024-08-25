- Аугсбургский юрист выступает за оспаривание достоверности видеодоказательств

Менеджер футбольного клуба «Аугсбург», Марко Юренич, вновь поднял вопрос о системе VAR сразу же после начала сезона в Бундеслиге. После ничьей 2:2 с «Вердером» команда «Аугсбурга» была убеждена, что очевидный фол рукой не был назначен, несмотря на то, что Саша Штегеманн, арбитр, проверил видеоповтор.

Юренич подчеркнул: «Мы не можем не говорить обо всей инструкции». 46-летний специалист также предложил решение: «Я бы хотел иметь возможность оспорить, чтобы была возможность пересмотреть. Мы над этим работаем». В других видах спорта судьи или игроки могут оспорить решение арбитра и запросить пересмотр, но только с ограниченным количеством вызовов.

Сохранение власти арбитра

Юренич не стремится ослабить власть арбитра над игрой. «Речь идет о сохранении власти арбитра; они должны быть окончательными судьями. Но это очень сложно: для нас (команды) это критически важно, а для арбитра это всего лишь ошибка. Мы должны учитывать это».

Команда «Аугсбурга» считает, что они лишились двух очков из-за не назначенного пенальти при счете 2:2. «Игрок пытался отбить мяч, и его рука была вытянута», — объяснил Юренич ситуацию с Антонио Юнгом из «Вердера».

Штегеманн признал, что мяч попал в руку Юнга в штрафной площадке, но настаивал на том, что это не было умышленным. Арбитр объяснил свое решение в интервью Sky TV: «Он пытается ударить по мячу ногой, и его рука движется как у бегуна. Нет намерения заблокировать мяч рукой».

После матча Юренич высказал свои thoughts о судействе в Баварии, сказав: «Мы также имели подобные ситуации в Баварии, и важно обратить на них внимание». Кроме того, он упомянул, что домашний матч «Аугсбурга» против «Баварии» в этом сезоне может стать еще одним испытанием для системы VAR.

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