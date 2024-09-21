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СпортНовостиФК Аугсбург

Аугсбург возмущен, жалуясь, что вместо этого "Гарри Кейн мог бы забить гол".

Находится ли VAR в подвале без видимости?

 and  Hanna Hofmann
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Аугсбург возмущен, жалуясь, что вместо этого "Гарри Кейн мог бы забить гол".

После напряженного матча Бундеслиги против ФSV Mainz 05 дома, разочарование FC Augsburg главным образом было связано с судейством и VAR. Два инцидента вызвали сильные эмоции после их незаслуженного поражения 2:3 (1:2) в 4-м туре Бундеслиги.

ФКА был разочарован отмененным пенальти в дополнительное время из-за тщательного видеообзора, который, по их мнению, был фолом на защитнике Кевене Шлоттербеке. Спортивный директор FC Augsburg Маринко Юрендич сравнил это с пенальти, назначенным Харри Кэйну из Баварии на неделе ранее в их победе 6:1 над Holstein Kiel после вмешательства VAR.

"Закрыты ли глаза VAR в Кёльне?"

С точки зрения Аугсбурга, судья Сорен Сторкс не совершил явной ошибки, и VAR Паскаль Мюллер был излишним. Пенальти в ворота Майнца подорвало авторитет судей, по мнению Юрендича.

Второй предмет спора был заслуженная красная карточка, показанная форварду Аугсбурга Самуэлю Эссенде в 70-й минуте. Эссенде ударил в ответ на удар локтем в голову от Доминика Коха, который был ответом на удар Коха. "Закрыты ли глаза VAR в Кёльне?" - вопрошал Юрендич.

Если бы Коху также показали красную карточку, матч продолжился бы с преимуществом в одного игрока для Аугсбурга в последние 20 минут после желтой-красной карточки для игрока Майнца Надима Амири перед перерывом. "Он должен был дать Коху красную карточку на 100%", - утверждал Торуп.

Суровые замечания Торопа по поводу Эссенде

Тороп не только критиковал судью, но и Эссенде, получившего красную карточку, перед командой и на пресс-конференции. "Нельзя вести себя выше команды", - сказал Тороп. Юрендич также назвал это "недопустимым", что сильно навредило команде. Помимо дисквалификации, клуб не наложил дальнейших санкций на Эссенде.

С другой стороны, тренер Майнца Бо Хенриksen после матча пошутил, но не был полностью доволен. "Мы сыграли ужасно", - сказал датский тренер, присоединившись к коллективной самокритике Майнца. "Мы не играли хорошо", - повторил голкипер Робин Центер. И doublé-автор голов Йонатан Буркхардт признался, что они фактически "просили еще". Аугсбург имел 25 больше ударов по воротам, чем Майнц за весь матч.

Несмотря на длительный период ухудшения после желтой-красной карточки Надима Амири (35.), Майнц относительно легко отделался. Хенриksen выразил оптимизм, считая, что его команда "показала невероятный труд". В конце концов, он похвалил команду: "Ребята невероятны, незабываемая ночь".

FC Augsburg выразил разочарование отмененным пенальти в матче против FSV Mainz 05, а спортивный директор Маринко Юрендич сравнил это с пенальти, назначенным Харри Кэйну из Баварии в предыдущем матче. Юрендич также поставил под сомнение решение не показывать красную карточку Доминика Коха из Майнца, который ударил по голове Самуэля Эссенде, прежде чем Эссенде ударил в ответ, получив красную карточку.

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