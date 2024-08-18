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Аугсбург столкнулся с проблемами на позиции квотербека против Виктории во втором раунде.

Цель ФК Аугсбург - избежать еще одного разочарования в Кубке в Берлине. Их ждет первое испытание против региональной команды Виктория

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

- Аугсбург столкнулся с проблемами на позиции квотербека против Виктории во втором раунде.

Германская команда ФК Аугсбург пробилась в следующий раунд Кубка Германии, преодолев ранний провал против клуба более низкого дивизиона Виктория Берлин. Команда тренера Джесса Торпупа одержала победу со счетом 4:1 (1:1) на стадионе Фридрих-Людвиг-Янн-Спортпарк.

Примерно 5504 зрителя стали свидетелями того, как Аянь Люй открыл счет для команды региональной лиги в 4-м минуте. Элис Рехбекай (33-я минута), новичок Самуэль Эссенде (53-я), запасной Никлас Дорш (87-я) и Филипп Тиetz (90+2) закрепили победу для ФКА, которая, возможно, была излишней.

Швабы тем самым избежали первого раунда позора, который они потерпели в прошлом сезоне в Унтерхахинге. " peut-êtrе nous nous retrouverons à nouveau à Berlin - et j'espère que nous y retournerons ", - сказал Торпуп с уверенностью перед матчем.

Виктория держалась молодцом

Команда региональной лиги проявила мужество с самого начала и была вознаграждена быстрым голом. После навеса углового удара головой Люй забил в дальний угол. ФКА испытывал трудности с физической силой хозяев в своей первой официальной игре этого сезона, но постепенно взял контроль над игрой в первом тайме и создал несколько перспективных моментов для взятия ворот.

На 33-й минуте Тиetz позволил низкий пас пройти прямо к Рехбекаю, который забил в ближний угол. После перерыва Эссенде забил свой первый гол за ФКА после паса Арне Майера. Виктория усилила давление на атаку, но решающие моменты ускользнули от них. В итоге Дорш поставил точку.

Матч немецкой лиги с Вердером

ФКА, выступающий в высшем дивизионе с сезона 2011/12, стремится избавиться от своего ярлыка "серой мыши" в этом сезоне. Они начнут свой путь в Бундеслиге дома против Вердера Бремен в субботу (15:15/Sky). Для Виктории не было прогресса во второй раунд Кубка Германии в четвертый раз в истории клуба.

Регламент Европейского союза по честной игре в футболе может повлиять на трансферный рынок для ФК Аугсбург, когда они будут укреплять свой состав перед предстоящим сезоном Бундеслиги. Тем не менее, тренер Джесс Торпуп выразил надежду, что его команде представится еще один шанс сыграть в Берлине, имея в виду их потенциальное путешествие в Кубке Германии.

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