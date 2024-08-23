- Ауэ одержала победу в Саксонском дерби, заняв третье место

FC Erzgebirge Aue захватил лидерство в дерби 3-й лиги Саксонии, обыграв со-líдеров Динамо Дрезден со счетом 2:0 на переполненном стадионе Erzgebirge. При 14 788 зрителях команда Ауэ завоевала свою третью подряд победу, одержав победу дома.

Ауэ повел в счете уже на 6-й минуте, когда Мирнес Пепич забил гол. Затем бывший игрок Динамо Марвин Штефаник удвоил преимущество Ауэ, точно пробив по воротам. Бывший капитан Динамо Стефан Кучке получил второе желтое карточку на 57-й минуте, выйдя на замену.

Вратарь Ауэ Мартин Мэннель пришлось действовать быстро, отразив удар Кристофа Дафернера всего через 12 секунд после начала матча. Динамо высоко прессинговало и использовало ошибки Ауэ в середине поля быстрыми контратаками, но Ауэ забил против хода матча, когда Пепич точно пробил с близкого расстояния (6.).

Несколько секунд спустя Пепич забил снова, красиво завершив передачу Штефаника. Динамо было застигнуто врасплох, и Ауэ воспользовалось быстрой контратакой, завершившуюся голом Штефаника и счетом 2:0.

Первый шанс у Динамо был в 24-м минуте, но Мэннель спас команду после штрафного. Кроме того, Динамо не могло создать опасных моментов, не хватало завершающего удара в штрафной. После перерыва игра стала менее интенсивной, и фанаты обеих команд запустили фейерверки.

Ауэ замедлил темп, а Динамо искало идеи. Тренер Динамо Томас Штэмм произвел несколько замен, выпустив на поле Кучке и других игроков на 60-й минуте. Кучке дважды фолил на Мэннеле, получив второе желтое карточку и удаление. Единственный шанс Динамо в конце матча был удар в перекладину.

Зрители ликовали, когда Ауэ продолжало доминировать, играя солидный матч. Позже бывший игрок Динамо Марвин Штефаник продемонстрировал свои навыки, забив еще один гол в быстрой атаке.

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