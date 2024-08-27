- Аудиторская комиссия Северного Рейн-Вестфалии требует:

Финансовое управление Северного Рейн-Вестфалии предупреждает: Несмотря на четыре года реализации меры контроля над долгом, государственный долг достиг рекордного уровня в 164,4 миллиарда евро благодаря чрезвычайным займам. "Этот долг наносит финансовый ущерб Северному Рейн-Вестфалии", - предупредила президент Финансового управления Бригитте Мандт при публикации годового отчета.

Неконтролируемые расходы приводят к структурному дефициту бюджета. Расходы на погашение займов, взятых между 2020 и 2023 годами, будут поглощать значительные бюджетные средства в течение нескольких десятилетий, отметила Мандт. Кроме того, доходы от налогов не растут темпами, как в предыдущие годы, и значительно отстают от прогнозируемых показателей. Целевым должно быть покрытие расходов текущими доходами.

Учитывая влияние чрезвычайных ситуаций, расходы в 2023 году составили 95,8 миллиарда евро, что на 22,3% больше, чем в 2019 году. Более 63% этого роста приходится на основную категорию расходов - потребительские трансферты. К концу 2023 года государство также накопило резерв на погашение чрезвычайных займов в размере около 20,8 миллиарда евро.

Долг на душу населения вырос лишь незначительно

Хотя долг на душу населения по-прежнему остается очень высоким по сравнению с большинством других федеральных земель, он вырос всего на 8 евро до 9070 евро в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Доля долга в ВВП Северного Рейн-Вестфалии даже снизилась: с 22% в 2020 году до 19,6% в 2023 году.

Согласно прогнозу налогов на 2024 год, налоговые поступления в этом году не дотянут до бюджетной цели на 1,2 миллиарда евро, а в целом на 3,7 миллиарда евро за период с 2025 по 2028 год.

Поэтому расходы должны быть сокращены устойчивым образом. Каждая задача и расходы государства должны быть тщательно проверены. Только с постоянно сбалансированным структурным бюджетом можно создать пространство для маневра. Кроме того, аудиторы обнаружили несколько случаев сомнительного использования налоговых средств.

Кроме того, была выявлена разница в записях в размере 820 000 евро. Записи не совпадали с бюджетным заявлением на эту сумму. Однако было установлено, что 194 000 евро расходов были недооценены, а 625 000 евро - переоценены. На самом деле, в казне было на 431 000 евро больше, чем заявлено.

Программа современных спортивных сооружений

NRW.BANK была назначена для административного управления программой финансирования современных спортивных сооружений 2022 года в размере 300 миллионов евро. За это государство заплатило банку около 2,6 миллиона евро в 2021 году. Однако расходы на государственных служащих составили лишь около 1,6 миллиона евро.

Кроме того, государственный банк не всегда правильно выполнял свои назначенные задачи, а вместо этого игнорировал руководящие принципы государства. Были одобрены гранты на сумму 6,3 миллиона евро за пределами примененных и утвержденных мер, нарушая бюджетные права парламента.

Министерство внутренних дел Северного Рейн-Вестфалии продолжило строительство двенадцати региональных центров подготовки полиции, несмотря на ранние признаки того, что они не будут полностью использованы. Финансовое управление неоднократно предлагало обзор использования. Строительство всех двенадцати центров было против принципов экономии и бережливости.

Доказательства

Только три из девятнадцати публичных прокуратур в государстве полностью понимают свои доказательства, как обнаружили аудиторы. Приобретение, использование и утилизация доказательств могли бы быть значительно более экономически эффективными.

Театр

Стоимость ремонта Дюссельдорфского театра выросла с 6,5 миллиона до 21,5 миллиона евро, более чем втрое. Государство предоставило более десяти миллионов евро финансирования. Однако оценка затрат и планирование проекта были менее чем удовлетворительными. Кроме того, региональное правительство не оценило условия для грантов.

Строительство дорог

Автодорожное управление Северного Рейн-Вестфалии не выполнило рамки затрат, производительности и срока в многих проектах строительства дорог. Первоначальные контрактные суммы были превышены в 83% из примерно 300 проверенных строительных контрактов, что привело к дополнительным затратам в размере 101 миллиона евро, соответствующим среднему увеличению около 30%. Производственные спецификации часто были неточными и неполными. Сроки, согласованные с строительными компаниями, были превышены в 73% из проверенных случаев.

Финансовый сектор Северного Рейн-Вестфалии внимательно следит за финансовым положением государства. Бюджет находится под давлением из-за высоких уровней долга, значительная часть которого направлена на погашение займов.

Сокращение ненужных расходов является ключевым приоритетом для улучшения финансового положения Северного Рейн-Вестфалии в финансовом секторе. Это включает в себя тщательную проверку каждой задачи и расходов государства для достижения сбалансированного бюджета.

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