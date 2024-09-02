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Федеральные земли ГерманииНовостиСчетная палата

Аудитор выявил нарушения в предложении о красно-зеленом бюджете

Хотя и отличаясь от других федеральных земель, Гамбург сохраняет крепкое финансовое положение. Соответственно, финансовые прогнозы Сената носят амбициозный характер. Тем не менее, ревизионный офис выявил потенциальные риски и возможное нарушение бюджетного законодательства.

 and  Viktoria Klein
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- Аудитор выявил нарушения в предложении о красно-зеленом бюджете

Аудиторская палата Гамбурга раскритиковала сенат от "красно-зеленых" за игнорирование бюджетных норм в своих предложениях по сокращению расходов на двойной бюджет 2025/2026. Предложенные сокращения на 2,5% считаются чрезмерными, учитывая в целом благоприятное состояние бюджета, отметил Филипп Хэфнер, вице-президент Аудиторской палаты.

Глобальные цели экономии, которые требуют от ведомств экономить определенный процент в течение года, являются спорным вопросом в проекте сената. Этот проект, представляющий исторический уровень расходов около 44 миллиардов евро на следующие два года, эквивалентен ежегодной экономии около 500 миллионов евро.

По мнению аудиторов, максимально допустимое сокращение составляет 2%, за исключением случаев, подобных пандемии коронавируса, где возможны исключения. Сенат с этим не согласен, как они выразили намерение вернуться к 2% два года назад, сказал Хэфнер, заключив, что "цель не достигнута".

Аудиторская палата видит риски в планируемых расходах на социальные услуги, арендную плату и персонал. Сенат должен гарантировать, что основные административные задачи могут продолжать выполняться, как заявлено.

"Только когда эти необходимые задачи и административные основы обеспечены, можно преследовать политически желаемые цели", - предложил уходящий президент Аудиторской палаты Штефан Шульц.

"Это не имеет смысла"

Подход сената к сокращению расходов в правовой службе в социальной сфере не учитывает ожидаемое увеличение затрат на каждую услугу, по словам Хэфнера. "Это не имеет смысла. Мы опасаемся, что бюджет не был достаточно профинансирован".

Что касается ситуации арендатор-владелец, где сенат продает здания городу Sprinkenhof, а затем сдает их в аренду, рост арендной платы произойдет только позже из-за затрат на техническое обслуживание и ремонт. "Есть риск ледяной горы, о которой мы не знаем", - предупредил Хэфнер, порекомендовав создать обзор увеличения затрат и включить его в финансовый отчет.

Высокие затраты из-за муниципальных участий

Аудиторская палата также видит проблемы в плане сената вывести 25 миллионов евро из резерва прибыли ЛИГ и направить их в бюджет. Хотя это обычно приемлемо, отметил Хэфнер, ЛИГ нуждается в свежих капитальных вливаниях из-за своих значительных убытков.

Кроме того, Аудиторская палата указывает на повышенные затраты в HVV, которые также, скорее всего, повлияют на будущие бюджеты. Проектируется годовой убыток около 400 миллионов евро, в основном из-за Германии.

Цели сената

Сенат в настоящее время расширяет свою бюджетную политику в сравнении с приемлемой бюджетной ситуацией, по словам Хэфнера, но это может быстро измениться. "Сенат и парламент должны быть готовы сменить курс", - предупредил он.

Сенат представит свой проект бюджета городскому парламенту на этой неделе с планами рекордных инвестиций около шести миллиардов евро в течение следующих двух лет, направленных на такие области, как образование и исследования, внутренняя безопасность, строительство жилья, мобильность и защита климата. Бюджет ожидается к концу года.

Критика Аудиторской палаты поддерживается оппозицией и Ассоциацией налогоплательщиков.

Критика Аудиторской палаты нашла поддержку среди оппозиции в городском парламенте, в частности в отношении глобального недовыполнения.

Бюджетный спикер группы ХДС Тило Кляйбауэр обвинил сенат в превышении допустимых пределов глобальными сокращениями. "Это представляет собой злоупотребление инструментом глобальной экономии затрат и является конституционным вопросом". Красно-зеленая коалиция теперь должна "представить прозрачный план бюджета без бухгалтерских уловок, а не подрывать бюджетные права парламента с помощью общих позиций".

Бюджетный эксперт Левых Давид Штуп отметил, что в прошлом общие положения о сокращениях привели к "незаполненным позициям, которые необходимы для эффективного города". "И затем красные-зеленые снова сетуют на неэффективные проверки налоговой службы, незаполненные должности в школах и неспособность районных офисов справляться с обработкой жилищных пособий и разрешений на строительство".

Ассоциация налогоплательщиков также видит подтверждение своей критики. "Несмотря на стабильно высокие доходы, корректировка неизбежна", - подчеркнул председатель ассоциации в Гамбурге Саша Мумменхофф. "Мы требуем большей самокритики и прозрачности в распределении налоговых доходов, чтобы гарантировать финансовую стабильность Гамбурга в будущем".

Аудиторская палата выразила обеспокоенность по поводу решения сената проконсультироваться с Счетной палатой перед реализацией предложенных 2% сокращений, учитывая, что законный максимум составляет всего 2%, за исключением exceptional circumstances. Сенат планирует обсудить бюджет с Счетной палатой в ближайшее время.

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