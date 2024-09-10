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СпортНовостиЭдриан Ньюи

Aston Martin сохранил дизайнерского виртуоза Неуи, ранее связанного с Red Bull

Это внушительное поглощение. Группа, возглавляемая канадским миллиардером Лоренсом Столлом, успешно приобрела престижных дизайнеров в Формуле 1. Феррари упустила эту возможность. Возможны дальнейшие последствия.

 and  Christian Meier
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- Aston Martin сохранил дизайнерского виртуоза Неуи, ранее связанного с Red Bull

Известный инженер Адриан Нюви скоро присоединится к британской команде Формулы 1 Aston Martin. 65-летний Нюви, сыгравший важную роль в победах и титулах Red Bull, в течение многих месяцев был предметом спекуляций, и часто упоминалось о его переходе в Ferrari.

"Это самое захватывающее объявление в истории Aston Martin", - заявил со-владелец Лоренс Столл на пресс-конференции. Нюви присоединится к команде в качестве акционера и главного технического директора, начиная с 1 марта 2025 года.

Нюви переезжает всего в несколько километров от Милтон-Кинс, где базируется Red Bull Racing, в современные сооружения Aston Martin на трассе Silverstone Grand Prix.

Команда Лоренса Столла теперь одержала значительную победу. Нюви работает инженером в Формуле 1 с 1980-х годов, трудясь в Williams, McLaren и Red Bull с 2006 года. К тому времени, когда он присоединился, машины, разработанные им, уже выиграли шесть раз чемпионат мира среди пилотов и шесть раз командный чемпионат.

В Red Bull к его счету добавилось семь чемпионских титулов пилотов и шесть командных титулов. Одним из самых сложных периодов для Нюви была трагическая гибель легенды Формулы 1 Айртона Сенны в 1994 году, произошедшая на Williams, разработанном им.

Уход Нюви из Red Bull уже давно стал общеизвестным фактом. Он покинет команду после первого квартала следующего года. С участием Нюви в будущем Aston Martin, скорее всего, станет еще более привлекательной для рынка пилотов, учитывая, что в команде уже выступают двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо (43) и сын Лоренса Столла Лэнс (25).

Переход Адриана Нюви из Red Bull Racing в Aston Martin уже давно ожидался, учитывая его значительный вклад в успех команды. Прославленный инженер, работавший с командами Формулы 1, такими как Williams и McLaren, до присоединения к Red Bull в 2006 году, теперь принесет свой опыт в Aston Martin, начиная с 2025 года.

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