Астон Мартин покидает Формулу-1 с удивительным шагом

Канадский миллиардер Лоуренс Столл заполучил для своей команды в Формуле 1 самого престижного дизайнера, Адриана Нёвея. Его уход из чемпионов Red Bull широко обсуждался, и казалось, что переход в Ferrari неизбежен. Однако ситуация принимает неожиданный оборот.

Столл не оставляет камня на камне в поисках "ключевого элемента пазла" и "пути к успеху". Нёвей получит астрономическую сумму в 30 миллионов фунтов стерлингов, примерно 35 миллионов евро, в Aston Martin. К марту 2025 года талантливый дизайнер присоединится к восходящей команде Формулы 1 в качестве со-руководителя технического отдела и акционера, чтобы вести команду в неизведанные территории. Его грандиозное представление состоялось во вторник на главном кампусе в Сильверстоуне.

"Он лучший в своем деле. Никто не сравнится с ним", - заявил Столл. "Он джентльмен, победитель, боец. У него есть страсть и стремление к победе". Несмотря на Гран-при Азербайджана в воскресенье (13:00 по Sky и прямые обновления на ntv.de), "самое значительное и захватывающее событие в Формуле 1" происходит в команде Столла, добавил он.

"Наша цель - иметь лучшую машину в 2025 году, но наш главный приоритет - 2026 год", - подчеркнул Столл. После 2026 года вступят в силу новые регламенты, и Нёвей предстоит создать будущий чемпионат мира. Он уже доказывал это раньше: Себастьян Виттель и Макс Ферстаппен выиграли чемпионат на машинах, разработанных Нёвеем в Red Bull.

Превращение отрасли вверх дном

Решение Нёвея уйти в мае потрясло всю отрасль. Ferrari особенно хотела заполучить его. Нёвей мог бы иметь Льюиса Хэмилтона, переходящего из Mercedes в Ferrari, в качестве напарника. Однако Aston Martin одержала победу.

Партнерство долгосрочное, и роль Нёвея четко определена: вести команду с пилотами Фернандо Алонсо (Испания) и Лансом Столлом (Канада) из середины таблицы к чемпионату. "Я абсолютно уверен, что Aston Martin совершит беспрецедентный скачок - возможно, уже в этом году", - предсказал Ральф Шумахер на Sky.

Зарплата Нёвея "невероятно низкая", учитывая ценность, которую он приносит команде, заявил Лоуренс Столл. Нёвей с нетерпением ждет вызова, и Столл описал его как "вдохновляющего и восхищающего". Его "главная мотивация" - "извлечь максимальную производительность из машин", заявил он.

Недовольство Red Bull

Успех Нёвея в Red Bull длится годами, и он был в команде с 2006 года. Виттель выиграл четыре титула подряд с 2010 по 2013 год, а Ферстаппен - последние три сезона. Срок пребывания Нёвея в Red Bull истечет в первом квартале 2025 года.

В этом сезоне Ферстаппен все еще лидирует в чемпионате, но в Red Bull tensions. Даже до объявления Нёвея в мае атмосфера была напряженной, и споры вокруг руководителя команды Кристиана Хорнера в начале сезона так и не разрешились. Ферстаппен недавно назвал машину "монстром", а его отец Джос публично требовал улучшений.

Однако атмосфера в Aston Martin радикально изменилась с приходом Нёвея. Алонсо назвал это "самым большим днем в истории команды". "Адриан выиграл больше титулов, чем кто-либо другой в поле", - сказал Ланс Столл, сияя от гордости.

Команда Aston Martin получит огромную пользу от опыта Нёвея, когда он будет работать в качестве со-руководителя технического отдела и акционера, стремясь вести команду к неизведанным территориям. В отличие от ожиданий, Нёвей выбрал Aston Martin вместо возможного перехода в Ferrari.

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