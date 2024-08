- Ассоциация строительной промышленности выражает свою открытость к применению 3D-печати в строительном секторе.

Строительная промышленность борется за выживание. Согласно Восточному немецкому ассоциации строительной промышленности, негативная тенденция в заключении контрактов сохраняется. Кроме того, в первом квартале этого года наблюдалось увеличение банкротств бизнеса. Промышленность оптимистично смотрит на более простые и бюджетные проекты жилищного строительства.

Федеральное министерство жилищного строительства и городского развития разрешает архитекторам и строителям вести переговоры о снижении строительных стандартов. По словам РобертаMomберга, CEO Восточногерманской ассоциации строительной промышленности в Потсдаме, это положительный знак для отрасли. "Гибкость, предоставляемая типом здания 'E' в строительных процессах, заслуживает похвалы", - сказалMomберг.

'Е' означает 'простой' или 'экспериментальный'. Жилищные ассоциации жаловались, что здания часто строятся с избыточными стандартами из-за правовых опасений. Ассоциация также выступает за инициативу по снижению бюрократии.

3D-печать еще не сделала значительных шагов в жилищном строительстве

Может ли 3D-печать, популярная в США для производства целых структур, повлиять на немецкое строительство в будущем? Восточногерманская ассоциация строительной промышленности поддерживает концепцию цифрового жилищного строительства.

ОднакоMomberg считает, что хотя продвижение 3D-печати как метода строительства обнадеживает, оно, возможно, не заменит традиционные методы из-за различий в строительных нормах в федеральных землях.

Министр труда ГерманииHubertus Heil (СДПГ) выразил свое мнение во время визита в США в июле, предложив, что крупномасштабное жилищное строительство в Германии может быть достигнуто с помощью 3D-принтеров. "Именно это Германии и нужно", - сказалHeil.

Снижение заказов

Облегчение не приходит в проблемном секторе жилищного строительства. Рост стоимости строительства заставил многие жилищные кооперативы и муниципальные компании откладывать новые проекты.

Восточногерманская ассоциация строительной промышленности сообщила о снижении общего объема заказов на 0,9 процента с января по май 2024 года до 7,53 миллиарда евро. "Это представляет собой небольшой спад по сравнению с уже низким показателем заказов 2023 года (7,6 миллиарда евро)", - сказалMomberg. Строительный сектор продолжил испытывать значительные спады,although no half-year figures were available yet.

Опасения по поводу банкротств

С 2020 года Восточногерманская ассоциация строительной промышленности сообщает о стабильном увеличении случаев банкротства в строительной промышленности в новых землях. В 2023 году он достиг своего самого высокого уровня за пять лет - 255 случаев. Беспокоит то, что количество банкротств в новых землях в первом квартале 2024 года выросло до 74 случаев - рост более чем на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом. "Постоянный рост банкротств с 2021 года подчеркивает значительное экономическое давление, которое испытывает промышленность", - заявилMomberg.

Восточногерманская ассоциация строительной промышленности представляет около 260 строительных компаний, которые занимаются строительством в Берлине, Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальт иemploys approximately 20,000 people.

Согласно данным Мюнхенского института Ifo, в Германии в ближайшие годы может наблюдаться значительное снижение числа новых построенных квартир. Эксперты прогнозируют всего 175 000 новых квартир в 2026 году, что более чем на 40 процентов меньше, чем почти 300 000 квартир, построенных в 2022 году.

