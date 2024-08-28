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Ассоциация строителей выступает за "акцию гражданского неповиновения" в административном секторе.

По данным Ассоциации строителей Мecklenburg-Vorpommern, множество строительных проектов осложнены избытком регламентов. Состояние рынка строительства и жилья ухудшилось.

 and  Mark Rodriguez
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Для строительства дополнительных жилых домов ассоциация «Ме્થ年にかけてんcdot poverмец% Cuenca» выступает за существенные сокращения нормативных ограничений

- Ассоциация строителей выступает за "акцию гражданского неповиновения" в административном секторе.

Ассоциация строителей Мекленбурга — Передней Померании выступает за "поворотный момент" в сокращении бюрократии, чтобы ускорить завершение большего числа квартир. "Ситуация в строительном и жилищном секторе ухудшилась еще больше. Социальная дилемма нашего времени — вопрос о том, как сделать жилье в Германии снова доступным для значительной части населения, остается нерешенной", — заявил президент ассоциации Томас Майнек на ежегодном собрании "Baukloen" в Шверине, на котором присутствовали многие влиятельные политики и бизнесмены.

Майнек отметил, что tanto federal как и государственные правительства запустили ряд программ для стимулирования жилищного строительства, но они либо недостаточно финансируются, либо имеют длительный процесс реализации, либо дают только временные результаты.

Предлагаются дополнительные ресурсы. "Федеральное правительство ошибается, если придерживается первоначального годового бюджета в 6,2 миллиарда евро на строительство дорог и мостов, несмотря на растущие строительные цены, планирование и затраты на рабочую силу. Если в систему не будут вложены дополнительные средства, будет построено гораздо меньше, чем необходимо", — добавил Майнек.

Критические инфраструктурные проекты, такие как соединение портов, metropolitan areas с сельскими районами и поддержание европейского транспортного потока, игнорируются.

"Бесконечный список требований к жилым зданиям"

Политическая приверженность к исправлению этой тенденции очевидна. "Помимо достаточного финансирования, поворотный момент должен быть достигнут путем сокращения почти бесконечного списка требований к нашим жилым зданиям", — уточнил Майнек. Если федеральное правительство, штаты и муниципалитеты не снизят затратные нормы, прогресса не будет, и каждый месяц будут устанавливаться новые отрицательные рекорды.

Строительный сектор выступает за стабильные рабочие условия. Майнек подчеркнул в своей речи, что политики должны сделать правильные выводы из европейских выборов. Рост радикальных и популистских партий указывает на растущее недовольство среди населения. Немецкие избиратели ждут конкретных решений от политики в отношении предстоящих вызовов.

Строительный сектор способствовал созданию 200 000 новых рабочих мест по всей стране за последние 12 лет. Без стабильных рабочих условий и четких сигналов для инвестиций будет сложно поддерживать этот уровень занятости, сказал Майнек.

Германии необходимо увеличить бюджет на инфраструктуру и жилищное строительство. Ассоциация строителей Мекленбурга — Передней Померании выступает за сокращение бюрократии и ликвидацию затратных норм, чтобы сделать жилье более доступным и ускорить строительство.

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