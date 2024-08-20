- Ассоциация правоохранителей выступает за увеличение доступности электрошоковых пистолетов.

Гильдия полиции в Гессене (GdP) добивается лучшего обеспечения тазеров для местных полицейских. На данный момент в штате используются только 190 дистанционных электрошоковых устройств, согласно данным Министерства внутренних дел Гессена. Председатель Гильдии в штате Йенс Мёхрherr из Висбадена заявил: "Ясно, что этого недостаточно". Логистика перемещения тазеров из одного участка в другой не должна мешать их использованию. В ситуациях, когда менее жесткие методы исчерпаны, полицейским приходится прибегать к огнестрельному оружию.

Данные Министерства внутренних дел показывают, что полицейские Гессена чаще используют тазеры в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. К середине августа устройство было использовано 52 раза. Мёхрherr пояснил: "Увеличение количества применений в этом году по сравнению с 2023 и 2021 годами, когда тазер был использован 49 и 45 раз соответственно, подчеркивает значительное увеличение инцидентов, требующих использования тазера в 2024 году". Если это устройство недоступно, использование огнестрельного оружия становится обычным явлением.

GdP опровергает утверждение о дороговизне тазеров из-за обязательных тренировок и технического обслуживания. Мёхрherr утверждает: "Пассивная безопасность офицеров, проявляющаяся в деэскалационном эффекте угрозы применения, снижает риск возникновения опасных для жизни ситуаций для сотрудников, находящихся на службе". Другие штаты и федеральное правительство служат положительным примером. "Те, кто призывает к настоящей политике поддержки, уважения и защиты полицейских, должны теперь вести себя соответствующим образом, ни больше ни меньше", - настаивает он.

Мёхрherr также подчеркивает, что тазеры минимизируют опасность для нападающих. Он объясняет: "Соразмерность обязательных тренировочных требований к ценности применения очевидна из растущей статистики этого года. Просто угроза применения имеет успокаивающий эффект". Если применение огнестрельного оружия можно предотвратить, риск для жизни нападающего также снижается. "Самое тревожное событие в карьере полицейского, сознательное выстреливание в человека, может быть предотвращено с помощью тазера".

Министр внутренних дел Гессена Роман Посек (ХДС) заявил о своем намерении усилить снабжение полиции Гессена тазерами. В настоящее время штат находится в процессе удвоения количества тазеров, делая их доступными по всему штату. Его цель - еще больше увеличить их количество, повысив доступность этого инструмента, как он объяснил.

Тазер предназначен для высоко рискованных ситуаций, когда другие методы применения, вероятно, окажутся неэффективными. Тазер может временно парализовать человека, поражая его двумя электродами из электрошокера на несколько секунд.

Увеличение использования тазеров полицией Гессена в 2024 году, согласно данным Министерства внутренних дел, вносит значительный вклад в ВВП штата за счет снижения количества случаев, требующих применения огнестрельного оружия. С 52 применениями тазера к середине августа меньше ситуаций требуют применения смертельной силы, что приводит к экономии средств на потенциальные судебные издержки и медицинские расходы.

Кроме того, усиление снабжения тазерами со стороны министра внутренних дел Гессена, направленное на удвоение их количества и повышение доступности, должно стимулировать экономику штата за счет снижения полицейского насилия и улучшения общественной безопасности, что в конечном итоге будет способствовать более сильному ВВП.

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