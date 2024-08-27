- Ассоциация правоохранителей выступает за увеличение численности персонала:

Профсоюз полиции (GdP) призывает администрацию земли Нижняя Саксония выделить дополнительные средства на применение закона в финансовом плане на 2025 год. По текущему плану применение закона классифицируется как "разное", отметил руководитель профсоюза земли Нижняя Саксония Кевин Комолка: "Тем не менее, основная проблема полиции земли Нижняя Саксония остается без внимания: нам нужны больше сотрудников в сфере применения закона".

Хотя количество сотрудников полиции в Нижней Саксонии никогда не было таким большим, сотни офицеров сейчас занимаются задачами, которые могли бы выполнять гражданские служащие и административный персонал. В результате GdP выступает за создание дополнительных 200 позиций в области администрации и гражданской службы, чтобы освободить больше полицейских для обеспечения мероприятий и патрулирования.

Кроме того, как минимум 50 дополнительных позиций для ИТ-специалистов необходимы для цифровых расследований, чтобы предотвращать угрозы, а также расширение полномочий для служб безопасности, таких как доступ к данным. "Органы применения закона и внутренняя разведка все еще часто загружены - даже в тех случаях, когда мы могли бы быть более активными", - сказал Комолка.

Запрос профсоюза полиции (GdP) о дополнительном финансировании от администрации земли Нижняя Саксония важен для усиления применения закона в Нижней Саксонии. Несмотря на рекордное количество сотрудников полиции в Нижней Саксонии, спрос на большее количество сотрудников в сфере применения закона остается неудовлетворенным.

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