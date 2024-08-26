- Ассоциация правоохранителей утверждает, что ограничение ножей не отговаривает террористов.

Глава профсоюза полиции Гамбурга осуждает предложенное ужесточение правил ношения оружия после ножевого нападения в Солingen

Лидер немецкого профсоюза полиции в Гамбурге Томас Юнгфер выступает против предложенного сенатором внутренних дел Гамбурга Анди Гроте (СДПГ) ужесточения правил ношения оружия после летального ножевого нападения в Солingen. Хотя он согласен, что маскировка ножей — это хороший шаг, Юнгфер считает, что полный запрет на ножи не остановит преступников или террористов. Он подчеркнул: "Проблема не в ноже, а в человеке, который им пользуется". Он также выразил обеспокоенность "опасной фракцией" молодых агрессивных мужчин преимущественно мусульманского происхождения.

Профсоюз полиции требует ответственности за кровавое побоище в Солingen

Юнгфер отметил, что подобные инциденты, подобные тому, что произошел в Солingen, вызвали множество дискуссий, но они обычно уводят в сторону от партийной политики и утихают после первоначального эмоционального всплеска. Он призвал к изменению подхода, заявив: "Государство должно взять на себя ответственность".

Юнгфер выступает за строгий контроль на границах и возможность отказа во въезде на них. Он также требует депортации преступников в Сирию и Афганистан, а тех, кто отказывается уезжать добровольно, содержать в тюрьме неограниченное время. Кроме того, он предложил федеральным и государственным правительствам ввести проверки на оружие и опасные предметы для помощи полиции.

Гроте обвиняет FDP в препятствовании ужесточению контроля над оружием

После ножевого нападения в Солingen Grote обвинил FDP в федеральном правительстве в препятствовании ужесточению правил ношения оружия, которые Гамбург продвигал. "Необходимы срочные действия. Нам нужен немедленный план разоружения для нашей страны".

Гроте представил конкретные меры по ужесточению правил ношения оружия и предложил запрет на ножи в общественных местах, железнодорожных станциях и поездах на конференции министров внутренних дел. "Предложения находятся в разработке и должны быть приняты незамедлительно", — заявил Grote.

Профсоюз полиции поддерживает призыв Гроте к ужесточению правил ношения оружия

В свете инцидента в Солingen Юнгфер выразил поддержку Гроте в его стремлении к ужесточению правил ношения оружия, признавая необходимость комплексного подхода к борьбе с насильственными преступлениями, связанными с оружием.

Профсоюз полиции призывает к сотрудничеству с мусульманскими общинами

Что касается обеспокоенности Юнгфера "опасной фракцией" молодых агрессивных мужчин преимущественно мусульманского происхождения, он подчеркнул важность установления диалога и сотрудничества с мусульманскими общинами для решения этой проблемы, а не нацеливания на религию в целом.

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