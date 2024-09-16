Ассоциация пожарных утверждает: Германия обладает адекватными подготовками к наводнениям

Ассоциация пожарных Германии (DFV) уверена в готовности к наводнениям Президент DFV Карл-Хайнц Банзе заявил "Рейнской почте", что Германия готова к приближающимся наводнениям, несмотря на недавние события. Недавние ливни в долине реки Аhr и Северном Рейне-Вестфалии, а также наводнения в различных частях Германии в этом году способствовали этой готовности. В пострадавших регионах полным ходом идет планирование - "команды находятся в режиме повышенной готовности, готовятся мешки с песком, отслеживается погодная информация". Население также информируется, чтобы оно могло подготовиться соответствующим образом.

17:30 "Разочаровывающие": Шольц обещает помощь Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал помощь соседним странам, пострадавшим от наводнений. "Наводнения, которые мы наблюдаем, разочаровывающие", - сказал Шольц во время своего визита в Казахстан. Он уже пообещал помощь жителям пострадавших стран. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь".

17:06 Ланг: "Время действовать" Лидер партии "Зеленые" Рикарда Ланг призвала к политическому действию в связи с критической ситуацией в затопленных регионах Центральной и Восточной Европы. Из-за климатического кризиса наводнения и ливни становятся более частыми, интенсивными и вероятными, заявила Ланг после консультаций в Берлине. Политика не должна только реагировать, но и готовиться. "Поэтому сейчас время действовать". Защита климата должна стать приоритетом политики. "Если Фредерих Мерц сказал прошлый год, что мир не закончится, то теперь видно, что он уже закончился для многих", - прокомментировала Ланг, имея в виду лидера ХДС. "Поэтому мы должны уделять больше внимания защите климата".

16:41 Неhammer выделяет миллионы на восстановление после наводнений Канцлер Австрии Карл Неhammer выделил 300 миллионов евро из фонда бедствий на восстановление после наводнений в Австрии. Эти средства могут быть скорректированы по мере необходимости, сказал Неhammer, лидер правительства ОВП. Жители, потерявшие имущество из-за стихийного бедствия, могут подать заявку на финансовую помощь из этого фонда. Пока неизвестно, насколько велик ущерб от многодневных рекордных дождей на востоке Австрии.

16:08 Разлом дамбы: жителей призывают немедленно покинуть В Пацкове, юго-западной Польше, мэр распорядился немедленной эвакуации нижних районов после разлома дамбы на водохранилище. "Никто не может гарантировать, что повреждения не усугубятся", - предупредил мэр Артур Ролка в социальных сетях. Он призывает эвакуированных жителей сообщать и просит тех, кого не затронула вода, покинуть и переместиться в безопасные городские районы. Из-за невыполнения призыва к эвакуации Ролка теперь вводит обязательную эвакуацию, сообщая об этом в СМИ. Пострадавшее водохранилище было построено над Пацковом на реке Глатцер-Нейсе, притоке Одера.

15:54 Габек призывает к действиям по климату Вице-канцлер Роберт Габек призывает к большей решимости в защите климата, ссылаясь на недавние кризисы с наводнениями в различных европейских странах. "Энергопереход, быстрая расширение возобновляемых источников энергии, клиентоориентированные промышленности" необходимы, считает Габек в интервью группе Funke. "Более частые наводнения, катастрофы, как в долине реки Аhr, теперь в Баварии - это последствия климатического кризиса", - добавляет Габек. "Поэтому наша решимость противостоять климатическому кризису необходима". Хотя предотвратить экстремальные погодные явления в настоящее время невозможно, важно принимать более защитные меры, такие как "сильные дамбы, системы удержания, больше пространства для рек", чтобы лучше защищать людей.

15:36 Дополнительные жертвы наводнений в Европе Число погибших от наводнений в нескольких европейских странах превысило 15, с Австрией (3 погибших), Чехией (1 погибший), Польшей (5 погибших), и Румынией (6 погибших) среди наиболее пострадавших.

15:21 Польша объявляет о катастрофической ситуации в затопленных регионах Польша объявляет о катастрофической ситуации в затопленных регионах. Правительство Варшавы утвердило 30-дневный ордер на чрезвычайное положение на встрече в экстренном порядке, применяемый к провинциям Нижняя Силезия, Силезия и Оpole. Чрезвычайное положение дает властям больше полномочий издавать приказы, временно ограничивая гражданские свободы и права. Например, могут быть выданы приказы об эвакуации или запреты для определенных районов.

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14:59 "Более частые и интенсивные": эксперт объясняет экстремальные дожди Экстремальные дожди и риск наводнений становятся все более частыми, что приводит к затопленным ландшафтам и дорогам, прорывам дамб и повреждению инфраструктуры в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. Но почему экстремальные дожди и риск наводнений возрастают? Высоководный эксперт Георг Йоханн отвечает на вопросы ntv.

14:34 Австрийские федеральные железные дороги продлевают совет по путешествиям до четверга Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) продлевают действующий совет по чрезвычайным ситуациям до четверга, 19 сентября 2024 года, из-за сильной погоды, влияющей на большие части Австрии. "Мы настоятельно рекомендуем пассажирам отложить несущественные поездки в этот период на более позднюю дату", - предупреждает ÖBB на своем веб-сайте. Уже купленные билеты действительны до 22 сентября.

14:19 Число погибших от наводнений в Европе достигло по крайней мере 11 Число погибших от наводнений в Австрии, Польше, Румынии и Чехии возросло до по крайней мере 11. В Австрии погибли еще два человека, как сообщили правоохранительные органы. В Чехии человек утонул в реке Красовка в восточной части Моравии-Силезии, как заявил президент полиции Мартин Вондрашек в эфире. Ранее сообщалось о восьми погибших в этих четырех странах. Чешские власти также сообщили о семи пропавших без вести.

14:04 ЕС оказывает помощь пострадавшим от наводнений: Германия предлагает assistanceПравительство Германии выразило солидарность с людьми, пострадавшими от наводнений в нескольких европейских странах. "Люди в наших соседних странах, наших европейских союзниках и нашем собственном населении должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать помощь", - заявила правительственный спикер Кристиане Hoffman в Берлине. Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто бывают серьезными. Hoffman добавила: "Мы видим эти изображения с тревогой и шокированы сообщениями о погибших и пропавших без вести. От имени федерального правительства мы выражаем соболезнования и сочувствие всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает международные обязательства из-за наводнений в ВенгрииПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил все свои международные обязательства из-за наводнений в стране. "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства", - объявил Орбан на интернет-платформе X. Он не предоставил дальнейших подробностей. Орбан должен был выступить на дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в ЕС в Европарламенте в Страсбурге в среду. Праворадикальный политик Орбан часто сталкивается с жесткой критикой со стороны членов Европарламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава, Чехия: прорывы дамб угрожают городуЭвакуация расширяется в Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за угрозы наводнения. "Похоже, что в нескольких районах произошли прорывы дамб", - сказал министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного совещания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. Примерно 100 кубометров воды в секунду проходят через прорывы. Пытаются заполнить пробелы камнями. Острава, с населением около 285 000 человек, расположена на слиянии нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город находится примерно в 280 километрах к востоку от Праги. Все транспортные средства в Остраву и дальше в направлении Польши остановлены. Одна электростанция была остановлена. В близлежащем Богумине из-за наводнения вышли электричество и мобильная связь. Вода отсутствует во многих местах.

12:33 Эпические дожди: 450 литров на квадратный метр в чешском городеДожди от депрессии "Анетт" необычайны: с пятницы в Сереце, в Чехии, рядом с польской границей, выпало 450 литров дождя на квадратный метр. Это самый высокий показатель последних дней, согласно данным метеоролога Оливера Шейла с ntv.de. В Германии лидирует Рюппольдинг/Берхтесгаденская земля с 320 литрами за четыре дня. В Австрии выпало 364 литра в районе Санкт-Пёльтен и 369 литров в Лилиенфельде. В Вене было зарегистрировано 279 литров, но затем станции прекратили работу, поэтому точные данные в настоящее время недоступны. В Польше больше всего дождя выпало в Катовице - 200 литров.

12:25 Румыния: наводнение унесло жизни шести человек в Карпатском регионеСильные дожди и наводнение привели к гибели по крайней мере шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном стали пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. Изолированные деревни в основном пострадали, люди карабкаются на крыши, чтобы не быть унесенными наводнением. На месте работают сотни пожарных.

11:59 Наводнение в Саксонии: уровни Эльбы превысили пикУровень воды реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. В Дрездене утром в понедельник он составляет 5,62 метра, согласно данным центра управления наводнениями штата. Воскресным вечером был объявлен второй уровень предупреждения о наводнении. Ожидается, что порог третьего уровня тревоги, составляющий 6 метров, будет превышен ранним утром во вторник. Пик Эльбы в Дрездене, возможно, будет достигнут к вечеру среды. В Шёна, на границе с Чехией, в силе третий уровень тревоги с уровнем воды Эльбы 6,13 метра. Однако центр управления наводнениями прогнозирует снижение уровня воды в Гёрлице. Наивысшая точка наводнения называется пиком.

11:33 Австрия: к жертвам добавились двоеДвое человек погибли в Австрии из-за наводнений, как сообщает полиция. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина умерли в своих домах в общинах в Нижней Австрии. Оба мужчины утонули в своих домах. В воскресенье погиб пожарный, эвакуировавший подвал. В восточной Австрии введены exceptional меры из-за проливных дождей в последние дни. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнений.

11:01 Вроцлав готовится к наводнению после объявления тревогиПосле сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к надвигающейся волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил тревогу по наводнению для города, расположенного вдоль реки Одер. Меры включают постоянный мониторинг дамб, защиту и контроль каналов и закрытие переправ через дамбы, как сообщается в видео в Facebook. Волна наводнения ожидается во Вроцлаве в среду. Ранее сделанные оценки, предполагавшие менее серьезные последствия, были скорректированы. Хотя наводнение не прогнозируется достичь высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает, что инфраструктура города значительно улучшилась с помощью новых дамб, водоудерживающих бассейнов и полдеров. Он надеется, что наводнение останется за пределами города.

10:35 Ситуация с наводнением в Восточной Австрии остается критической, говорит губернаторНесмотря на кратковременное отсутствие дождя ночью, ситуация с наводнением в Восточной Австрии остается крайне напряженной. "Это еще не конец, ситуация остается критической, она остается драматической", - говорит губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. Во вторник ожидается до 80 литров дождя на квадратный метр в регионе. Основная проблема сейчас - плотины. "Есть наивысший риск прорыва плотины", - сообщают власти. Типичные мероприятия в основном приостановлены. Закрыто более 200 дорог в Нижней Австрии, эвакуировано более 1800 зданий, многие студенты и дети в яслях остаются дома, mentions Микль-Леитнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии. Объем ущерба еще предстоит определить. "Помощь будет оказана жертвам наводнения в любом случае", - обещает губернатор. В Нижней Австрии за последние дни выпало до 370 литров дождя на квадратный метр - несколько раз больше обычного ежемесячного количества.

10:10 Уровень воды в Саксонии на реке Эльба продолжает растиУровень воды на реке Эльба в Саксонии продолжает расти. По данным Государственного центра наводнений, значение в Дрездене утром составляет 5,54 метра. Ожидается, что позже в течение дня оно превысит отметку в шесть метров, что приведет к объявлению второго по высоте уровня тревоги три. Это может привести к затоплению застроенных территорий. Уровень тревоги три уже достигнут на гидропосту в Шёне на Эльбе возле чешской границы, где уровень воды составляет 6,09 метров. Река Лаузитцер-Найсе на польской границе также находится на уровне тревоги три, с уровнем воды 5,56 метра, всего несколько сантиметров от最高 тревоги четыре. Из-за соображений безопасности закрыт участок федеральной дороги B99 в Гёрлице, подтверждает представитель полиции. Уровень предупреждения для этапа три здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Зафиксирован первый смертельный случай в наводнениях в Чехии; семь человек пропали без вестиЗафиксирован первый подтвержденный смертельный случай в результате наводнений в Чехии. Авторитеты также сообщают о семи пропавших без вести. Человек утонул в маленькой реке Красовка в районе Брuntal Моравии-Силезии, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Трое из пропавших без вести, которые ехали на машине в быстро текущую реку недалеко от Йесеника в горах Хрубый-Есеник, все еще не найдены. Машину тоже не нашли. Другие были унесены разливом в различных водоемах, таких как река Отава. Также пропал без вести житель дома престарелых на польской границе. Премьер-министр Чехии Петр Фiala называет это "столетним наводнением" - наводнением, которое статистически происходит только раз в столетие в одном и том же месте. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС: (см. запись 06:40) - в Австрии погиб пожарный, мужчина в Польше, шесть человек вRomania.

09:17 Женщина упала в реку Нейсе в Гёрлице, проверяя уровень водыЖенщина, проверявшая уровень воды в Гёрлице, потеряла равновесие у кромки воды возле отеля Parkhotel Merkur и упала в реку Нейсе. Согласно первоначальным сообщениям полиции, женщину унесло примерно на 700 метров вниз по течению реки, прежде чем она смогла выбраться возле плотины Vierradmühle. В настоящее время ей оказывается помощь при гипотермии.

09:00 THW готовится к крупным операциям по ликвидации наводнений на реках Эльба и ОдерФедеральное агентство технической помощи Германии (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы готовимся к отправке больших сил на Эльбу и Одер, если это будет необходимо", - говорит руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в утренней программе ZDF "Утренний журнал". Восс рекомендует жителям пострадавших районов подготовить необходимые запасы. Восс подчеркивает, что Германии пока повезло, но ожидает наводнений на реках Эльба, Нейсе и Одер в течение недели. В выходные THW направил около 140 сотрудников в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушенный мост Карола в Дрездене. Восс подчеркивает, что это четвертый крупный случай наводнения в Германии в этом году и подчеркивает важность подготовки и инвестиций в оборудование. "В конечном счете, это затраты на приспособление к климату", - говорит Восс.

8:43 Чрезвычайное заседание в Польше из-за ситуации с наводнением Премьер-министр Дональд Туск назначил на понедельник утром срочное заседание кабинета министров после сильных наводнений в юго-западной Польше. Туск подготовил декрет о чрезвычайной ситуации, но требуется одобрение совета. Интенсивные дожди в юго-западной Польше, близ границы с Чехией, привели к наводнениям, наиболее пострадал город Ныса в регионе Ополе. Река Глатцер-Нейсе, приток Одера, затопила отделение скорой помощи больницы, сообщает агентство ПАП. 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

8:15 Предупреждения о наводнениях в Баварии Ситуация с наводнениями в Баварии остается нестабильной в некоторых районах, ожидаются дальнейшие дожди. За ночь ситуация не улучшилась, как ожидается, уровень воды поднимется из-за дождей в начале недели. По данным ХНД, уровни воды в Пассау на Дунае, Вилсхофене на Вилсе и Мюнхене на Изаре снова возрастут. Ожидается постепенное улучшение с среды. ДWD прогнозирует непрерывные дожди от Альп до низменностей до вторника, с количеством осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр в широких районах и до 90 литров в застойных.

7:32 Продолжающиеся наводнения в Чехии В пострадавших от наводнений регионах Чехии пока нет признаков облегчения. Волна наводнений достигла Літовель, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, где целые улицы оказались под водой. Местные власти этого города с населением почти 10 000 человек призывают население не мешать службам спасения, так как ожидается дальнейший рост уровня воды в ближайшие часы.

7:03 Наводнение в Польше из-за прорыва дамбы В Польше растет тревога из-за разрушительных наводнений, которые продвигаются к региону реки Глатцер-Нейсе после прорыва дамбы. Видео фиксируют ярость шторма.

6:40 Число жертв наводнений в Европе Польша, Чехия и Нижняя Австрия борются с последствиями исторических наводнений. В нескольких странах ЕС зарегистрированы смертельные случаи, в том числе пожарный из Австрии, мужчина из Польши и шесть человек из Румынии.

6:12 Спасательные операции в Чехии Катастрофические погодные условия привели к тому, что реки затопили целые города, такие как Йесеник в горах Хрубый-Есеник и Крнов на польской границе. Более 300 человек в Йесенике потребовали спасения на лодках и вертолетах. После отступления воды риск оползней возрос в нескольких местах.

5:49 Туристы застряли в Вене Интенсивные дожди, вызванные штормом "Аннет" или "Борис", привели к тому, что пассажиры на швейцарском речном круизном судне в Вене оказались отрезанными от суши. Более ста пассажиров и около 40 членов экипажа на "Тургау Престиж" не могут покинуть судно, пришвартованное у берега, из-за затопленной сходни, соединяющей корабль с причалом, сообщает швейцарский вещатель SRF со ссылкой на Thurgau Travel. Авторитеты должны определить время высадки пассажиров, сообщается, что ожидаемое пребывание круизеров в Вене продлится до вторника. "Тургау Престиж" планировал рейс из Линца в Будапешт и обратно, но в настоящее время застрял в Вене.

Шторм "Аннет" или "Борис" принес проливные дожди и наводнения в Польшу, Чехию, Австрию и Румынию, в результате чего погибло по меньшей мере восемь человек.

Комиссия вела дискуссии о возрастающей частоте и интенсивности экстремальных дождей и наводнений в Европе. Европейская комиссия подчеркнула необходимость большей климатической активности и инвестиций в защитные меры, такие как более сильные дамбы и системы удержания, чтобы лучше защищать людей и инфраструктуру.

Комиссия также работает с пострадавшими странами, чтобы оказать помощь и поддержку, признавая важность международной солидарности в эти времена кризиса.

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