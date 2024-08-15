- Ассоциация пассажиров критикует замену поездов во время блокады

Замещение движения между Гамбургом и Мекленбург-Передняя Померания во время полного закрытия железной дороги Гамбург - Берлин вызывает серьезную критику со стороны пассажирской ассоциации Pro Bahn. Предложение недостаточное и неструктурированное, считают земельные ассоциации Pro Bahn Мекленбург-Передняя Померания и Гамбург/Шлезвиг-Гольштейн в совместном заявлении в четверг.

Это также затрагивает многих пассажиров, направляющихся в Мекленбург-Переднюю Померанию с destinations, такими как Шверин, Виismar, Росток, Гюстров, Штральзунд и балтийское побережье. Многие даже не знают об этом. На станциях есть лишь спорадические заметные знаки. В отличие от этого, информация о закрытии Рьедбаха между Франкфуртом и Маннгеймом была более заметной и своевременной.

"Недостаточное замещение"

Замещение движения между Гамбургом, Шверином, Ростоком и Штральзундом недостаточно, критикует Стефан Барклит, председатель земельной ассоциации Pro Bahn Гамбург/Шлезвиг-Гольштейн. В качестве замещения ходит автобус на региональной экспресс-линии Гамбург - Шверин каждые два часа, но он отправляется от станции S-Bahn Hamburg-Wandsbeker Chaussee или альтернативно Hamburg-Bergedorf. "Плохая удача, если пассажиры стоят в неправильной точке отправления на главном вокзале Гамбурга".

Подходящие соединения редки

Из ZOB на главном вокзале Гамбурга в Шверин ходит IC-автобус шесть раз в день, но подходящее соединение до Росток и Штральзунд бывает только два раза в день. Один раз в день ходит IC из Гамбурга через Любек на Рюген - тем, кто хочет в Шверин, придется пересаживаться в Бад-Клейне. "Здесь были бы необходимы более прямые пары поездов через Любек", - считают.

Из Гамбурга через Любек и Бад-Клейнен в Росток и Шверин ассоциация боится, что в маленьких дизельных поездах между Любеком и Бад-Клейнен будет тесно. Вечером в 20:40 отсутствует IC-автобус до Шверина.

В целом, Pro Bahn считает предложение замещения "непригодным". Пассажирская ассоциация требует лучшего планирования движения замещения для объявленного более длительного закрытия пути в 2025 и 2026 годах.

Недостаточное количество подходящих поездов для закрытия железной дороги Гамбург - Берлин заставляет путешественников использовать такие виды транспорта, как IC-автобус до Шверина, но редкие соединения и ограниченное количество мест создают трудности. Недостаточное предложение замещения с спорадическими знаками на станциях оставило многих пассажиров в неведении и затруднило планирование поездок.

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