- Ассимиляции подразумевают роль Бритни Спирс в спектакле.

Даже небесные тела не застрахованы от фанатства. Благодаря ролям в сериалах, таких как "Американская история ужасов", и фильмах, подобных "Мы - Миллеры", Эмма Робертс (33) заработала себе репутацию. Дочь актера Эрика Робертса (68) и родственница голливудской легенды Джулии Робертс (56) кажется преданной фанаткой Бритни Спирс (42). Робертс намекнула на это в беседе с "Космополитен". Она была бы в восторге, если бы ей довелось сыграть поп-звезду.

И такой шанс может представиться. В середине августа стало известно, что Спирс планирует свой собственный биографический фильм. Как сообщают различные источники, в том числе "Вэрити", Universal Pictures приобрела права на автобиографию Спирс "Женщина внутри меня", запланированную на 2023 год. Режиссер "Волшебника страны Оз" Джон М. Чу (44) и продюсер Марк Платт (67), как сообщается, будут участвовать в проекте. Спирс, кажется, подтвердила проект и намекнула на личное участие в социальной сети X.

"Это всего лишь слух, но я надеюсь, что он правдивый"

Несколько недель назад бывший ассистент Спирс представил Робертс в качестве кандидатки на роль. Этот человек поделился этой информацией с сайтом "TMZ". Он заявил, что Робертс идеально подходит на роль певицы. "Я люблю ее ассистента", - ответила Робертс, узнав об этом. Актриса продолжает: "Я имею в виду, сыграть Бритни Спирс - это моя самая заветная мечта. Это всего лишь слух, но я надеюсь, что он правдивый".

Робертс рассказывает, как она запиралась в своей комнате и слушала четвертый студийный альбом Спирс 2003 года: "Я помню, как запиралась в своей комнате, слушала 'In the Zone' на повторе и клялась выучить все lyrics". Но на этом она не останавливается. Американка стала мамой мальчика в конце 2020 года. "Я все время пою Бритни своему сыну в ванной", - признается она. "Я часто думаю, не находит ли он меня странной".

Робертс выразила свой энтузиазм по поводу возможности, сказав: "Я была бы в восторге, если бы мне досталась роль Спирс в биографическом фильме". Доказывая свою преданность, она добавила: "Я даже научила своего сына lyrics песен Бритни, надеясь, что это поможет ему почувствовать связь".

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