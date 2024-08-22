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Ашанти и Нелли приветствовали новое присоединение к своей семье в виде мальчика.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Эшли и Нелли замечены вместе в Майами в феврале.
Эшли и Нелли замечены вместе в Майами в феврале.

Ашанти и Нелли приветствовали новое присоединение к своей семье в виде мальчика.

Арт-дуэт представил свой первый ребенок миру, мальчика по имени Карима Кенкайд Хейнс, примерно месяц назад, как сообщил представитель Нелли CNN в среду.

"Интересно, как планы жизни не всегда... соблюдают расписание", - написала Эшли в посте в Instagram в среду, цитируя строку из своего хита "Всегда вовремя" с Ja Rule. "Я давно хочу стать мамой, но ничего не могло подготовить меня ко ВСЕМ аспектам материнства!"

Эшли, 43 года, и Нелли, 49 лет, открыто признались в возрожденных отношениях в прошлом году.

Их романтическое воссоединение произошло через 20 лет после того, как они начали встречаться, и через 10 лет после расставания.

В апреле пара объявила в эксклюзивном интервью журналу Essence, что они собираются пожениться и ждут ребенка.

"Новый этап моей жизни - это благословение, полное любви, надежды и волнения", - сказала Эшли тогда. "Материнство - это то, чего я ждала с нетерпением, и разделить этот опыт со своей семьей, женихом и преданными поклонниками, которые всегда поддерживали мою карьеру, - это удивительное приключение".

Согласно сообщениям, они обменялись клятвами в декабре 2023 года.

Это первый ребенок для обоих - Нелли и Эшли. "Горячий в ней" рэпер стал отцом двоих детей из предыдущих отношений и усыновил племянников после смерти сестры от лейкемии в марте 2005 года.

Эшли поделилась своим волнением по поводу вызовов материнства, сказав: "Материнство - это то, чего я ждала с нетерпением, и развлекательный аспект воспитания ребенка - это дополнительный бонус, о котором я не знала, что мне нужен!" После рождения Карима Эшли и Нелли постоянно ищут семейно-ориентированные развлекательные варианты, чтобы связаться как новая семья.

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