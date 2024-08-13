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Ас поезда-велосипеда в Берлине на чемпионате Германии

Рoger Kluge планирует стартовать в нескольких состязаниях. Некоторые другие олимпийские участники также хотят соревноваться в национальных чемпионатах.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Роджера Клуге примет участие в Немецких чемпионатах вскоре после Олимпийских игр в Берлине.
Роджера Клуге примет участие в Немецких чемпионатах вскоре после Олимпийских игр в Берлине.

- Ас поезда-велосипеда в Берлине на чемпионате Германии

Большинство немецкой олимпийской команды по трековому велоспорту планирует стартовать на немецких чемпионатах, которые начнутся в Берлине в среду. "Дата, конечно, не идеальная, но я уверен, что смогу принять участие в одном или двух заездах", - объявил Роже Клуге.

38-летний спортсмен занял пятое место в гонке Madison на своих пятых Олимпийских играх в Париже. Однако участие его партнера Тео Рейнхарта маловероятно после его падения и травм.

Чемпионаты последний раз проводились в Берлине пять лет назад.

До воскресенья в Берлине запланировано более 50 стартов в элитном, юниорском и юношеском классах. Национальные титулы в последний раз присуждались в столице в 2019 году. Мировые чемпионаты прошли там в следующем году. На немецких чемпионатах прошлого года в Котбусе самой успешной была Эмма Хинце (Котбус), Франциска Бразусе (Энинген) и Максимилиан Дёрнбах (Котбус).

Несмотря на недавнее пятое место в гонке Madison на Олимпийских играх в Париже, Роже Клуге может принять участие только в нескольких заездах на предстоящих Олимпийских играх в Берлине из-за плотного графика. Тем не менее, Олимпийские игры остаются важным событием, и спортсмены стремятся завоевать медали tanto на местных, как на международных соревнованиях, таких как чемпионаты Берлина.

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