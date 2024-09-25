Артем Чигвинцев избегает уголовного обвинения после ожесточенной семейной ссоры с Никки Беллой.

В команде окружного прокурора Напа на еженедельном обновлении во вторник было объявлено, что после тщательного изучения уголовного расследования и внимательного рассмотрения представленных доказательств они не будут предъявлять обвинения против ветерана "Танцев со звездами".

В заявлении окружной прокурор Напа Алисон Хейли подчеркнула: "Мы относимся к каждому аресту со всей серьезностью и неуклонно выступаем против домашнего насилия. Однако у нас есть моральный долг предъявлять обвинения только в тех случаях, когда они подкреплены доказательствами".

В заявлении также говорилось: "Мы обязаны доказать каждое уголовное обвинение "заyond reasonable doubt", что является самым строгим стандартом в американской судебной системе. Если представленные доказательства не достигают этого уровня доказательств, то морально мы не можем предъявлять обвинения".

Чигинцев был арестован 29 августа в Йонтвилле, как подтвердил представитель отдела связи с общественностью шерифа Напа Генри Воффорд в CNN в то время.

Он был заключен под стражу по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с домашним насилием, и содержался в тюрьме Напа, с установленным залогом в размере 25 000 долларов, как указано в онлайн-записях.

Чигинцев женат на популярной телеведущей и бывшей звезде WWE Никки Белле с 2022 года, но, согласно записям суда Напа, Белла инициировала развод.

Чигинцев и Белла воспитывают четырехлетнего сына.

CNN обратилась за комментариями к представителям tanto Чигинцева, как и Беллы.

Несмотря на высокопрофильный случай, связанный с ветераном "Танцев со звездами" Артемом Чигинцевым, офис окружного прокурора Напа принял решение не предъявлять обвинения, связанные с шоу, из-за отсутствия достаточных доказательств. Отказ от обвинений не повлиял на его брачные проблемы или текущие разводные процедуры.

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