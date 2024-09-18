Арно, владелец LVMH, выносит резкие слова своим сотрудникам.

Люксовый гигант LVMH, возглавляемый Бернаром Арно, который также является богатейшим человеком мира по версии Forbes, имеет напряженные отношения со многими журналистами, особенно с теми, кто занимается расследованиями. Сотрудникам этой роскошной империи рекомендуется воздерживаться от общения с этими журналистами, и любое нарушение этого правила может иметь серьезные последствия, как сообщается в утечке внутренней записки, опубликованной расследовательским изданием "La Lettre".

Эта конфиденциальная записка прямо называет семь СМИ, с которыми сотрудникам LVMH запрещено общаться. В этом списке есть уважаемые расследовательские журналы, такие как "La Lettre" и "Mediapart", а также престижный сатирический еженедельник "Le Canard Enchaîné" и другие менее известные издания.

Арно критиковал СМИ за публикацию негативных и предвзятых статей, конфиденциальных новостных бюллетеней и сенсационных "расследовательских" журналов, которые используют интерес общественности к роскоши для увеличения тиража. Он также осудил любые связи с неэтичными журналистами и утечки информации о компании.

В ответ на запрос комментария LVMH хранит молчание. Однако "La Lettre" осудила предполагаемый "черный список" и отметила, что многие из перечисленных СМИ практически не получают рекламу от крупных корпораций, сохраняя финансовую независимость.

LVMH владеет более 70 брендами, охватывающими moda, кожаные изделия, вино и спиртные напитки, парфюмерию и ювелирные изделия. Арно также владеет двумя престижными ежедневными газетами, "Le Parisien" и "Les Echos". Его огромное состояние, оцениваемое в approximately $233 миллиардов, в основном благодаря LVMH, сделало его самым богатым человеком в мире весной по версии Forbes.

Внутренняя записка, выпущенная LVMH, запрещает сотрудникам общаться со многими СМИ во Франции, такими как "La Lettre" и "Le Canard Enchaîné". Бернар Арно, богатый французский бизнесмен и глава LVMH, критиковал эти СМИ за публикацию негативных и предвзятых статей о его компании.

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