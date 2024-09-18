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ЭкономикаНовостиФранция

Арно, владелец LVMH, выносит резкие слова своим сотрудникам.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Арно, владелец LVMH, выносит резкие слова своим сотрудникам.

Люксовый гигант LVMH, возглавляемый Бернаром Арно, который также является богатейшим человеком мира по версии Forbes, имеет напряженные отношения со многими журналистами, особенно с теми, кто занимается расследованиями. Сотрудникам этой роскошной империи рекомендуется воздерживаться от общения с этими журналистами, и любое нарушение этого правила может иметь серьезные последствия, как сообщается в утечке внутренней записки, опубликованной расследовательским изданием "La Lettre".

Эта конфиденциальная записка прямо называет семь СМИ, с которыми сотрудникам LVMH запрещено общаться. В этом списке есть уважаемые расследовательские журналы, такие как "La Lettre" и "Mediapart", а также престижный сатирический еженедельник "Le Canard Enchaîné" и другие менее известные издания.

Арно критиковал СМИ за публикацию негативных и предвзятых статей, конфиденциальных новостных бюллетеней и сенсационных "расследовательских" журналов, которые используют интерес общественности к роскоши для увеличения тиража. Он также осудил любые связи с неэтичными журналистами и утечки информации о компании.

В ответ на запрос комментария LVMH хранит молчание. Однако "La Lettre" осудила предполагаемый "черный список" и отметила, что многие из перечисленных СМИ практически не получают рекламу от крупных корпораций, сохраняя финансовую независимость.

LVMH владеет более 70 брендами, охватывающими moda, кожаные изделия, вино и спиртные напитки, парфюмерию и ювелирные изделия. Арно также владеет двумя престижными ежедневными газетами, "Le Parisien" и "Les Echos". Его огромное состояние, оцениваемое в approximately $233 миллиардов, в основном благодаря LVMH, сделало его самым богатым человеком в мире весной по версии Forbes.

Внутренняя записка, выпущенная LVMH, запрещает сотрудникам общаться со многими СМИ во Франции, такими как "La Lettre" и "Le Canard Enchaîné". Бернар Арно, богатый французский бизнесмен и глава LVMH, критиковал эти СМИ за публикацию негативных и предвзятых статей о его компании.

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